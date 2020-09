Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 5 settembre: è record di tamponi

Record di tamponi – 27.324 – nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, appuntamento attorno alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati a oggi, sabato 5 settembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati rilevati 337 casi positivi – in aumento rispetto a giovedì – di cui 65 debolmente positivi e 15 individuati a seguito di test sierologici. Un solo nuovo contagiato nelle province di Lodi e Sondrio, mentre il dato più alto è stato annotato nella provincia di Milano con 144 infettati. In aumento anche i decessi, +6 rispetto a giovedì: totale di 16.876 vittime per Covid-19. Il conto totale dei guariti è salito a 76.574, +107 rispetto al precedente bollettino, mentre c’è da annotare un aumento di ricoverati negli ospedali lombardi: -1 paziente in terapia intensiva (26) ma ben +19 negli altri reparti Covid (244).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, continua il dibattito sulla riapertura delle scuole. Sul tema è giunto il commento del sindaco di Milano, Beppe Sala, ai microfoni di Sky Tg 24. Il primo cittadino dem ha spiegato che si tornerà in classe il prossimo 14 settembre: «Siamo a posto con tutti, ci sono dei micro ritardi ma credo che abbiamo fatto un grande lavoro. Poi nessuno di noi sa come sarà, d’altro canto non credo sia pensabile prolungare questa vacanza: credo che siano i ragazzi e le ragazze che vogliano tornare a scuola».

A proposito di riapertura delle scuole, a Como le scuole superiori hanno deciso di alternare didattica a distanza e in presenza a causa dell’incertezza sui trasporti. Come riportano i colleghi de La Provincia di Como, lunedì saranno il classe le prime dalle 9 alle 11 e le terze dalle 10 alle 12; il giorno successivo le seconde (8-11), le quarte (9-11) e le quinte (10-12). L’orario sarà invece a rotazione in due gruppi.

