Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 agosto/ Un ricoverato in meno in T.I.

Anche la regione Lombardia sta vedendo i contagi aumentare rispetto ad un mese fa, e la tendenza verrà sicuramente confermata dal bollettino coronavirus di oggi, 6 agosto 2021. Il report di ieri ha comunicato 793 nuovi contagiati a fronte di 35.340 tamponi processati, per un tasso di positività che è stato di conseguenza pari al 2.2%, un punto percentuale in meno rispetto alla media nazionale. La regione ha comunicato anche una vittima da covid, per un totale di decessi da coronavirus pari a 33.835, mentre negli ospedali troviamo al momento 31 pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a 48 ore fa, e sette in più in area medica, totale di 254.

A livello provinciale, infine, si segnalano 222 nuovi contagi nella zona di Milano di cui 85 in città, quindi ben 189 a Varese, 67 a Brescia, 56 a Mantova, 48 a Monza e Brianza e via-via tutte le altre province fino ad arrivare ai 13 casi di Sondrio. Numeri che restano quindi positivi, soprattutto quelli riguardanti la situazione ospedaliera, e gran merito va alla campagna di vaccinazione della Lombardia, che nelle ultime ore ha subito un altro boost grazie all’avvio della somministrazione delle dosi nelle farmacie.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 AGOSTO: BOOM DI RICHIESTE PER I VACCINI NELLE FARMACIE

La storica farmacia Ambreck di piazza Argentina in Milano, come riferisce il Corriere della Sera, è stata sommersa da «una valanga di richieste», con le prime due settimane di inoculazioni già prenotate: «Ci hanno chiamato tantissimi giovani – raccontano le dottoresse Barbara Ambreck e Raffaella Ferrari, direttrice della farmacia – Speriamo in futuro di avere anche altri vaccini per poter ampliare la platea d’età. Ci auguriamo che questo processo — ha aggiunto la Ferrari — ci dia poi la possibilità di somministrare anche l’antinfluenzale».

Alla Ambreck si vaccina tre giorni a settimana previa prenotazione telefonica o online: «In questo modo c’è un primo filtro (sul sito è scritto che, se si soffre di determinare patologie, bisogna consultare il proprio medico per capire l’idoneità allo Janssen) e possiamo preparare le dosi prima senza che ne vengano sprecate».



