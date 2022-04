Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 aprile/ Solamente 39 pazienti in T.I.

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 6 aprile 2022. Il report verrà comunicato nel tardo pomeriggio odierna, e sarà il momento in cui scopriremo l’evoluzione della pandemia in quella che resta la regione che ha registrato più casi e soprattutto più decessi da quando è apparso il virus nel nostro Paese. A riguardo ieri sono stati comunicati altre 18 vittime, per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 39.347.

In merito ai contagi, invece, il bollettino coronavirus Lombardia del 5 aprile segnava 11.666 nuovi casi di positività su 93.356 tamponi analizzati, per un’incidenza pari al 12.4 per cento, ancora una volta un numero al di sopra del 10 per cento, ma comunque inferiore alla media nazionale. Negli ospedali, invece, situazione tutto sommato positiva, visto che in terapia intensiva, dove vi sono i pazienti più gravi, i posti occupati sono solamente 39, in calo di 6 unità rispetto al precedente report, mentre, in area medica il dato segna quota 1.159 allettati, per una crescita totale di 52 ricoverati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 APRILE: IL COMMENTO DI SIGNORELLI

E della pandemia di covid in Lombardia, ma in generale in tutta Italia, ha parlato il prof. Carlo Signorelli, esperto di sanità pubblica e medicina preventiva, già tra i consulenti della Regione durante le prime fasi della circolazione del virus: “Sicuramente le pandemie non finiscono per decreto – ha spiegato – dunque dobbiamo ancora tenere monitorata la situazione”.

E ancora: “Questo nuovo picco di casi è dovuto all’ultima variante del virus (Omicron 2) che sembra essere più contagiosa della precedente, quindi occorre sempre essere prudenti, anche se la risalita dei casi appare comunque frenata lo stesso vale per i ricoveri ospedali che già dalla quarta ondata abbiamo visto fortunatamente essere contenuti. Con la Primavera già iniziata e poi l’estate, fruendo maggiormente di spazi all’aperto per la socialità, il pericolo si riduce e questo dovrebbe ridurre i contagi”. Chiusura dedicata alla quarta dose: “Servirà ulteriore tempo per avere un quadro completo sull’attuale andamento della pandemia ma questo picco ci ha ricordato che ancora non ne siamo usciti”.

