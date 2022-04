Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 aprile/ Positività 10.3%, +27 ricoveri

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, martedì 5 aprile 2022. Nel consueto report delle ore 17:30 circa, scopriremo come sta evolvendo la pandemia in queste ultime ore, a cominciare dal numero dei contagiati, che stando al bollettino di ieri sono stati 2.512 a fronte di 24.242 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto i classici molecolari, per un tasso di positività risultante pari al 10.3 per cento.

Secondo il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri il numero degli ospedalizzati è stato pari a quota 45 per quanto riguarda i malati gravi, quelli ricoverati nei reparti di terapia intensiva, e altri 1.107 in area medica, per un doppio incremento che è stato rispettivamente pari a +1 e +26. In merito infine al numero dei morti da covid, il dato storicamente più triste, ieri i decessi per coronavirus sono stati 14, per un totale dal purtroppo famoso 20 febbraio del 2020, giorno della prima vittima italiana, pari a 39.329.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 APRILE: I NUMERI DELLE PROVINCE

Nel bollettino coronavirus della regione Lombardia di ieri sono stati resi noti come sempre anche i numeri riguardanti le varie provincie e i relativi contagiati. Ovviamente, per questioni di vastità e di popolazione residente, nella zona di Milano si sono registrati i maggiori casi, in totale 908.

A Varese e provincia, invece, i contagiati sono stati in totale 221, mentre leggermente di più in quel di Monza e Brianza, precisamente 236. A Bergamo i casi di positività individuati ieri sono stati 133, contro i 372 invece del bresciano, zona quest’ultima sempre fra le più “contagiate” della regione Lombardia. Passiamo alla provincia di Como, dove i casi di ieri sono stati invece 112, mentre in quel di Mantova sono stati 109, e 158 in provincia di Pavia. Infine le zone della regione dove si sono registrati meno casi di covid, a cominciare da Cremona con 76 nuovi infetti, quindi Lecco a 51, Lodi a 17, e chiudiamo con Sondrio, dove solamente 16 persone sono risultate positive nella giornata di ieri.

