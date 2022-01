Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 gennaio/ -8 in T.I., positività al 24%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Lombardia grazie al bollettino coronavirus di oggi, 6 gennaio 2022. Nel tardo pomeriggio odierno sarà emesso il classico comunicato che fotograferà la situazione covid nella regione che è considerata dagli addetti ai lavori l’attuale focolaio di Omicron. I contagi sono aumentati di molto nelle ultime settimane, e ciò ha portato all’ingresso in zona gialla, ma il rischio di una zona arancione è dietro l’angolo. Lo scopriremo comunque al termine di questa settimana, a cominciare da domani venerdì 7 gennaio, nell’attesa, rivediamo brevemente l’ultimo bollettino, quando i nuovi contagi emersi sono stati 51.587 su 214.700 tamponi analizzati.

Il tasso di positività resta ancora alto, 24 per cento, mentre il numero di ospedalizzati è diminuito per quanto riguarda i pazienti più gravi, quelli al momento in terapia intensiva, mentre è diminuti per quelli in area medica. Nel dettaglio i primi allettati sono ad oggi a quota 226, in decrescita di 8 unità, mentre nel secondo l’aumento è stato pari a 108 unità, per un computo aggiornato di 2.420 pazienti. Infine uno sguardo a Milano e provincia, dove i contagi emersi sono stati 16.879.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 GENNAIO: BERTOLASO SULLA SCUOLA

Sarà un ritorno in classe in presenza quello degli studenti lombardi, così come specificato ieri mattina a La Stampa da Guido Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della Lombardia. Da domani, 7 gennaio, per poi proseguire dal 10, gli studenti lombardi ritorneranno sui banchi dopo le vacanze natalizie, e per Bertolaso: “Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo le lezioni in presenza. Credo che a questo punto l’unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile”.

Secondo l’ex numero uno della Protezione civile bisogna “fare campionamenti a tappeto nelle classi e negli istituti selezionati in modo random”. Al di là di chi è in quarantena “tutti gli altri devono andare a scuola, stare in presenza a tutti i costi perché abbiamo visto quali effetti catastrofici abbia avuto la dad nei bimbi”.



