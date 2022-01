Bollettino coronavirus Lombardia, dati 5 gennaio/ Record di casi, positività 20.9%

Scopriremo questa sera, subito dopo le ore 17:00, il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022. Il covid continua a mordere in quella che resta la zona d’Italia che più ha pagato il conto al virus, e anche il bollettino della giornata di ieri lo ha purtroppo confermato. Il numero di casi di positività è stato pari a 50.104 a fronte di 238.990 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari, per un tasso di incidenza che è stato pari al 20.9 per cento, numero ancora molto alto.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali lombardi, il dato relativo ai ricoveri è cresciuto nelle ultime 24 ore sia in area medica quanto in terapia intensiva, e rispettivamente di 156 unità e di altri 15, per un totale di 2.312 pazienti in degenza ordinaria e altri 234 invece gravi. Purtroppo anche ieri sono stati registrati dei morti da covid, leggasi 34, per un computo aggiornato pari a 35.193 morti da quando è scoppiata la pandemia, ormai due anni fa, mentre fra le provincie con più contagi si segnalano, oltre a Milano, Brescia e Monza, a quota 5.501 e 4.890 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 5 GENNAIO: I DANNI AL SETTORE BAR, RISTORANTI E AGRITURISMI

E in Lombardia, ma non solo, si fa la conta dei danni dovuti al covid e alle numerose disdette per le festività natalizie ormai giunte al termine. “Ricorderemo queste festività di fine anno per le cancellazioni dell’ultimo secondo – sono le parole Massimo Grignani, presidente Terranostra Lombardia, l’associazione per l’agriturismo e l’ambiente promossa da Coldiretti, riportate da Comolive.it nella giornata di ieri – tra casi di positività, contatti con persone positive, mancanza di super green pass, in quest’ultimo periodo dobbiamo fare i conti con chiamate di disdetta per tavoli e camere che arrivano sempre più sotto data”. Secondo la Coldiretti i lombardi hanno speso tre miliardi di euro in meno in ristorati, bar, pizzerie e agriturismi, rispetto al 2019. Se si prende in considerazione l’intero anno, si tratta di un calo di circa 20 miliardi di euro rispetto al periodo pre-pandemico.

