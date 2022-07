Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 luglio/ +77 ricoveri, positività 26.2%

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi con tutti i dati aggiornati al 6 luglio 2022, verrà comunicato nel pomeriggio odierno. La regione sta vivendo una nuova ondata di contagi, con i positivi che sono cresciuti di molto, soprattutto nelle ultime due settimane, provocando nel contempo anche un rialzo degli ospedalizzati. Se fino a inizio giugno i numeri dei ricoverati erano praticamente al minimo storico, oggi la situazione è ben differente, anche se per il momento gli addetti ai lavori continuano ad invitare alla calma.

Stando al bollettino coronavirus della Lombardia di ieri nei nosocomi regionali vi sono ad oggi 26 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, con altri 1.103 invece in area medica, per una duplice variazione rispetto al precedente report di +1 e +76 allettati. I numeri di casi totali sono invece stati 19.037 su 72.586 tamponi processati, mentre il tasso di positività è stato del 26.2 per cento. Infine il dato relativo alle vittime da covid, ieri altre 7, per un totale di 40.886 decessi in Lombardia da inizio pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 LUGLIO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

E di coronavirus è tornato a parlarne ieri il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid di Regione Lombardia, direttore del Galeazzi di Milano e docente di virologia presso la Statale. Il noto camice bianco è stato raggiunto dai microfoni di Libero Tv e nell’occasione ha analizzato questa nuova ondata di casi covid: “Siamo in una fase di transizione tra l’andamento pandemico a endemico, ovvero onde di salita e discesa per lungo tempo, però dovrebbero essere piccole onde, come quelle che provoca un sasso in uno stagno”.

Pregliasco ha poi aggiunto: “La variante Omicron 5 è stata poi la tempesta perfetta, una situazione che ha rilanciato la diffusione del virus, e che è contagiosissima e che schiva persino la protezione degli anticorpi, di coloro cioè che si erano già infettati di Covid. Non è quindi detto che il vaccino protegga dalla nuova variante, anche se continua a proteggere dalle forme più gravi della malattia”. E sul picco: “Dovremmo arrivare a un picco tra due, tre settimane per poi vedere i casi calare”.











