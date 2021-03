Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 marzo/ Fra Brescia e Milano 2.700 contagi

Il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia sarà comunicato attorno alle ore 17:30 di oggi, sabato 6 marzo 2021, così come di consueto. Anche quello di oggi si prospetta un report drammatico, tenendo conto della crescita dei contagi da un paio di settimane a questa parte nella regione di Fontana. Lo si è appurato anche dal bollettino di ieri, venerdì 5 marzo, quando i contagi sono stati ancora superiori ai 5.000, per l’esattezza 5.210, a fronte di 57.154 tamponi processati, di di cui 39.686 molecolari e 17.468 antigenici.

Cala di 0.5% il tasso di positività, passato dal 9.6 di giovedì al 9.1 di ieri, mentre le vittime da covid sono state 61, in linea con i giorni precedenti e che aggiornano il totale di morti da un anno a questa parte a 28.638. Continua a preoccupare anche la situazione negli ospedali, con 11 posti letto occupati in più in terapia intensiva (totale 543), e altri 69 invece in degenza normale (4.804 il computo aggiornato). Per quanto riguarda le province, infine, si conferma allerta in quel di Brescia, con 1.122 nuovi contagi emersi, anche se è Milano a “primeggiare” con ben 1.593 nuovi casi scoperti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 MARZO, IL PUNTO DI MASSIMO GALLI

E della situazione coronavirus in Lombardia, che ieri è stata confermata in zona arancione rafforzato dall’ordinanza del ministro Speranza, ne ha parlato il virologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che interpellato dai microfoni di SkyTg24 ha spiegato, in merito al suo nosocomio: “In ospedale stiamo per riconvertire in reparto Covid un reparto che normalmente faceva altro”. Galli ha precisato che “non è una situazione di aperta crisi, ma presenta segnali di allarme, anche in altri ospedali. Ci stiamo preparando ad affrontare una richiesta di ricoveri che secondo logica dovrà crescere. Tante infezioni nei giovani vogliono dire tante infezioni nei genitori che vogliono dire infezioni negli anziani. Quando arrivano ad essere numerosi negli anziani fatalmente la richiesta di ricovero e di terapia intensiva finisce fatalmente per aumentare”.

