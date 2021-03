Lombardia arancione scuro: cosa cambia da domani/ Scuole chiuse, spostamenti e negozi

La Regione Lombardia passa in zona arancione scuro (“rafforzato”) da domani fino al 14 marzo e quindi le scuole vengono chiuse. Questa la prima novità dell’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana, ma non l’unica. Dunque, scopriamo cosa cambia nel dettaglio alla luce del nuovo provvedimento. La sospensione della didattica in presenza riguarda le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (leFP), in quelli tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), ma scatta anche la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia. Questo vuol dire che restano garantiti i nidi. Inoltre, l’ordinanza chiarisce che le attività di laboratorio sono garantite e che possono svolgere attività in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, mentre gli altri studenti della classe sono in didattica a distanza (Dad). Lo stop riguarda anche le attività delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che possono proseguire a distanza.

ZONA ARANCIONE SCURO: LE REGOLE

Per quanto concerne invece il lavoro, la nuova ordinanza della Regione Lombardia stabilisce che per lo smart working nelle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dal DPCM 2 marzo. Cosa cambia per quanto riguarda gli spostamenti? Non ci si può recare in abitazioni diverse da quella principale, quindi le seconde case, a meno che non vi siano comprovate e gravi situazioni di necessità. Né sono possibili gli spostamenti verso le abitazioni private ubicate nella Regione, se non per situazioni di necessità comprovate e gravi. Sono escluse quindi le visite giornaliere a parenti e amici. Per quanto riguarda invece negozi e attività commerciali al dettaglio, l’accesso è permesso ad un solo membro per nucleo familiare, fatta eccezione per chi ha necessità di portare con sé minori, disabili o anziani, così da limitare al massimo la concentrazione di persone. I negozi restano tutti aperti, ma nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi nei centri commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Bar e ristoranti torneranno a essere chiusi: sarà permessa solo l’attività di asporto o consegna a domicilio. Per i bar, l’asporto sarà possibile solo fino alle 18 mentre per i ristoranti fino alle 22.

SPORT, MUSEI E MASCHERINE: COSA CAMBIA

Inoltre, è vietato l’uso aree attrezzate per gioco e sport (come scivoli, altalene, campi di basket, aree skate, etc) dentro parchi, ville e giardini pubblici, a meno che non devono fruirne soggetti con disabilità. Per quanto riguarda i musei, sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico, così come degli altri istituti e luoghi della cultura, fatta eccezione per le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Stop agli eventi sportivi e le competizioni organizzati da enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. La si può svolgere solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. Si potrà fare individualmente attività motoria vicino alla propria abitazione, ma nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Infine, c’è sempre l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia. Resta sempre in vigore il coprifuoco nazionale previsto dalle ore 22 alle ore 5 del mattino successivo.



