Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 settembre/ Positività allo 0.7%, 2 morti

Il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, 6 settembre 2021, è atteso dopo le ore 17:30. La regione governata da Fontana sta continuando a reggere i colpi della quarta “ondina”, e anche il bollettino di ieri lo ha confermato, con 404 nuovi positivi a fronte di 55.235, per un tasso di positività in picchiata allo 0.7%, dimezzatosi rispetto a quello di sabato (1.4), e per la prima volta di nuovo sotto l’uno dopo settimane.

Ancora in aumento il numero di ricoverati per covid, ma i dati non sono preoccupanti in quanto in terapia intensiva si registra un solo letto occupato in più (totale 58), mentre in area medica il computo aggiornato segna quota 365 (+13). Due, purtroppo, i morti da covid registrati nelle ultime ore, mentre, per quanto riguarda le province, si segnalano 115 contagiati fra la città di Milano e le zone limitrofe, con altri 61 a Brescia e 49 in quel di Monza. La Lombardia ha retto quindi molto bene il colpo, merito soprattutto di una campagna di vaccinazione di massa che sta proseguendo senza troppi intoppi, e che ha visto l’85% dei lombardi aver ricevuto l’immunizzazione dal covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 SETTEMBRE: MORATTI FA IL PUNTO SUI VACCINI

Lo ha annunciato nella giornata di ieri la vicepresidente lombarda, assessore al welfare, Letizia Moratti, parlando con i microfoni del Corriere della Sera: «In pochi mesi abbiamo somministrato il vaccino a 7,5 milioni di lombardi e oggi la nostra regione ha un tasso di vaccinati dell’85%, il più alto in Italia, in linea con il dato record della Danimarca».

E il prossimo step, come annunciato da Bertolaso pochi giorni fa, sarà la vaccinazione con la terza dose: «Appena avremo il via libera – spiega la vicepresidente – partiremo con mini-hub, farmacie e con vaccini sufficienti per tutti». Moratti si è detta anche favorevole al Green pass, e in generale «a tutte le misure che avvantaggino la libertà sociale ed economica. Non possiamo permetterci un altro lockdown». Infine, sulla crescita economica, è la «premessa indispensabile per affrontare la lotta alle nuove povertà che sono emerse».

