Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 aprile/ -19 ricoveri, positività 13.3%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 7 aprile 2022. Prosegue il lento avvicinarsi all’estate, e nel contempo, il lento calo dei contagi, seppur in maniera non così repentina come ci si aspettava. Dopo un paio di settimane durante le quali i contagiati sono tornati a salire, la tendenza si è nuovamente invertita, con i positivi che sono tornati a scendere. A riguardo segnaliamo i numeri del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, quando i nuovi infetti scoperti su 93.356 tamponi anti covid sono stati in totale 9.094.

L’incidenza dei contagi sui test processati, il tasso di positività, è stata pari al 13.3 per cento, mentre, per quanto riguarda la situazione negli ospedali lombardi, ad oggi troviamo 35 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 4 unità, e altri 1.144 in area medica, un numero che è decresciuto di 15 allettati. Infine il dato storicamente più triste, quello delle vittime da covid, ieri altre 12 per un totale da inizio pandemia pari a 39.359 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 APRILE: ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DI MILANO

E a proposito di covid e Lombardia nella giornata di ieri è stato pubblicato il risultato di una interessante ricerca effettuata dal Mario Negri di Milano, in merito alla carica virale relativa al covid 19 nelle acque reflue raccolte nel capoluogo regionale nel mese di novembre 2021. Ne è emerso che il livello di virus presente era molto simile a quello del novembre precedente, nonostante un minor numero di positivi e ospedalizzati.

Sara Castiglioni a capo dell’unità di Biomarkers ambientali del Mario Negri, ha spiegato: “significa che nove mesi dopo l’inizio della campagna vaccinale – le parole riportate da Skytg24.it – il virus circolava ancora alla grande ma, con una popolazione già vaccinata e protetta al 75%, il numero delle persone sintomatiche, positive e ospedalizzate era di gran lunga più basso”. Laura Pellegrinelli, ricercatrice presso l’Università Statale di Milano, aggiunge: “Ma l’analisi delle acque reflue ci permette di avere un altro vantaggio sul virus, prevedendone la circolazione massiccia con ben due settimane di anticipo ed eventualmente intercettando l’introduzione di nuove varianti”.

