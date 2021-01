Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 7 gennaio: caos siringhe per il vaccino

Mentre inizia a carburare la macchina della Regione Lombardia per i vaccini – dopo gli iniziali forti ritardi – il bollettino coronavirus diffuso ieri dal Pirellone ha evidenziato altri 92 morti positivi al tampone, con la quota impressionante da inizio pandemia che raggiunge i 25.498 decessi totali. L’emergenza non è conclusa purtroppo, anche se i dati delle ultime settimane in Lombardia non danno più il picco raggiunto tanto nella prima quanto nella seconda ondata Covid: da oggi la regione, come tutto il Paese, si trova in zona “giallo rafforzata” (impossibilità di uscire dai confini regionali) mentre dall’11 gennaio prossimo si attendono i nuovi dati del monitoraggio Iss domani che daranno la colorazione (con rispettive regole anti-Covid) della Lombardia per i prossimi giorni.

Ieri sono stati 2.952 i nuovi casi evidenziati, con la cifra dei lombardi attualmente positivi che sale a 52.691: restano stabili i dati dei ricoveri, con 471 terapie intensive occupate (-4) e 3.424 ricoverati in corsia (+80 in 24 ore) mentre i guariti crescono di 2.486 unità, dato sempre incoraggiante.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL CAOS SULLE SIRINGHE

Le province della Lombardia dove ancora oggi circola di più il coronavirus restano Milano, Mantova, Brescia e Monza, in attesa dei nuovi aggiornamenti in arrivo oggi pomeriggio da bollettino regionale (tra le ore 17 e le 18 sui canali social di Palazzo Lombardia). Il numero di vaccinazioni anti-Covid è in rapido aumento dopo i forti ritardi iniziali, con oltre 8mila dosi somministrate da lunedì, anche se resta il nodo personale mancante (ancora ieri la richiesta di Fontana e Gallera al Governo di aumentare i sanitari nei tanti punti di somministrazione regionale) e materiale per il vaccino, in particolare le siringhe.

È di ieri la notizia delle siringhe arrivate in Lombardia dalla centrale acquisti del commissario Arcuri in sostanza inadatte e sbagliate: sono 46mila quelle giudicate inutili perché troppo grandi, per un totale di 11.060 da 5ml e di circa 35mila da 3 ml per la diluizione ma senza le necessarie tacche tarate sulla giusta quantità di vaccino da somministrare. Molte strutture in Lombardia stanno ricorrendo a materiale sanitario interno, anche se la replica del commissario Arcuri non si è fatta mancare «tutto secondo protocollo, in Lombardia le stesse siringhe di tutti».



