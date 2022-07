Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 luglio/ +71 ricoveri, positività 25.9%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia, tutti i dati aggiornati ad oggi, giovedì 7 luglio 2022. Secondo il report ufficiale comunicato ieri, in attesa del nuovo bollettino che verrà emanato come sempre nel pomeriggio odierno, i contagi sono stati ben 13.681, a fronte di 52.763 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari. Un doppio dato che ha dato un tasso di positività, l’incidenza degli infetti sul totale dei test, ancora una volta altissimo, pari al 25.9 per cento.

Bollettino vaccini covid oggi 7 luglio/ 39.8 milioni di terze dosi somministrate

In merito invece alla situazione ospedaliera, continua ad aumentare il numero degli allettati nei vari nosocomi regionali, a cominciare dagli allettati più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, dove ad oggi troviamo 26 persone, con una crescita di 3 unità. In area non critica, invece, il dato aumenta di più, portandosi a quota 1.171, per una incremento di 68 pazienti. Infine il numero delle vittime da covid, che ad oggi segna un drammatico 40.898, dopo l’ultimo incremento pari a 12 decessi per covid.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 luglio/ +219 ricoveri, positività 28.4%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 LUGLIO: PARLA PREGLIASCO

Ed è tornato allo scoperto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, virologo membro della task force della regione Lombardia, direttore del Galeazzi di Milano e docente della Statale di Milano.

Interpellato da Repubblica ha detto la sua in merito a coloro che possono saltare la quarta dose anche se rientranti nelle categorie per cui il secondo booster è consigliato: “Se si è ammalato di recente può saltare la quarta dose – spiega Prelgiasco – in quanto l’infezione gli ha conferito una sorta di rinforzo dell’immunità acquisita con il vaccino, ma se sono passati quattro mesi dalla guarigione della malattia meglio fare la quarta dose perché la capacità protettiva della malattia e della guarigione si abbassa nel tempo e alla luce di queste nuove varianti è necessario rinforzare le cellule T della memoria per aumentare le difese”. In merito invece al fatto che un contagiato da Omicron 5 senza saperlo perchè inconsapevole, faccia comunque la quarta dose, il virologo sottolinea: “Rischi? Assolutamente no, non c’è nessun rischio e può vaccinarsi in tutta tranquillità”.

Variante indiana Covid, cosa sappiamo di BA.2.75/ "Più contagiosa ma meno pericolosa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA