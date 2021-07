Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 luglio/ Solo 203 ricoverati per covid

Prosegue la settimana e prosegue l’emissione del bollettino coronavirus della Lombardia. Anche oggi, mercoledì 7 luglio, analizzeremo insieme l’evoluzione dei contagi a Milano e dintorni, cercando di capire prima di tutti i contagi, i ricoverati e i morti. Il bollettino di ieri è stato ancora una volta positivo, con solamente 129 nuovi casi emersi su un totale di 30.501 tamponi processati nei vari laboratori sparsi per la regione. Dati in calo anche nei nosocomi regionali, dove al momento troviamo un totale di 203 pazienti fra 45 in terapia intensiva (in crescita di una unità), e altri 158 in degenza normale (meno 6).

Andrea Costa: “Terza dose vaccino da dicembre”/ “Variante Delta? Prudenza, no paura”

I morti comunicati dalla regione Lombardia nell’ultimo bollettino sono stati 5, mentre, a livello provinciale i contagi sono stati 65 fra Milano e provincia, con altri 14 casi emersi a Varese e infine, 13 nuovi contagi in quel di Lodi. Numeri quindi ancora una volta positivi anche se gli esperti ci raccomandano di mantenere la massima attenzione, alla luce anche della crescente diffusione della variante Delta.

Bollettino vaccini covid oggi 7 luglio/ 21.5 milioni di immuni, 40% della popolazione

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 LUGLIO: LA MORATTI SULLA VARIANTE DELTA

Sembra un po’ una sorta di quiete prima della tempeste, visto che la variante Delta sta continuando ad avanzare e a breve sarà prevalente sull’Alfa. Ad annunciarlo è stata ieri la vicepresidente della regione Lombardia, assessore al welfare, Letizia Moratti, che rispondendo ad una mozione presentata in Consiglio Regionale dal consigliere di +Europa Radicali, Michele Usuelli, ha detto: “Visto il suo grado di contagiosità – le parole riportate dall’agenzia Ansa – è prevedibile che, a breve, tra due e quattro settimane, la variante Delta possa diventare quella prevalente in Lombardia”.

DIARIO ARGENTINA/ Il nuovo disastro sul Covid porta dritti al Venezuela

E ancora: “Regione Lombardia ha ben presente il fatto che la possibilità di emergenza di nuove varianti virali possa rappresentare una variabile importantissima nel prossimo futuro e che possa influenzare, non solo l’andamento epidemiologico, ma anche l’efficacia della campagna vaccinale – ha aggiunto -. Con la deduzione che molte attività devono essere poste in atto per incrementare le attività di sequenziamento”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA