Bollettino coronavirus Lombardia, dati 6 luglio/ Un altro giorno con 0 morti covid

Puntuale come un orologio svizzero giungerà questa sera dopo le ore 17:30 il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il report aggiornato con i nuovi casi, i morti, il tasso di positività, e la situazione ospedaliera, alla giornata di oggi, martedì 6 luglio 2021. I dati continuano a scendere anche nella regione più colpita dell’Italia da inizio pandemia, e stando alla comunicazione di ieri i nuovi contagi emersi sono stati solo 51 a fronte di 9.044 tamponi processati.

Negli ospedali lombardi continua il calo dei pazienti, e ad oggi i numeri sono decisamente positivi, con solo 44 pazienti ricoverati nelle terapie intensive, in calo di 0 ricoverati rispetto al precedente bollettino, e altri 164 in degenza normale, dato decresciuto di 31 unità nelle ultime ore. Per quanto riguarda i morti, la regione ha comunicato ieri 0 nuovi decessi (totale dal 20 febbraio 2020 pari a 33.786, stabili) mentre, a livello provinciale, Milano ha conteggiato 17 nuovi casi di positività fra città e provincia, con altri 11 casi in quel di Mantova.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 6 LUGLIO: SPERANZA IN VISITA A LECCO

Intanto nella giornata di ieri il ministro della salute, Roberto Speranza, ha fatto visita a Merate e Lecco, al fianco della vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti: “Abbiamo dimostrato di avere un servizio sanitario forte – le parole dell’esponente dell’esecutivo nel lecchese – la battaglia contro il Covid non è finita – ha sottolineato il ministro Speranza – La partita delle varianti è una sfida con cui dobbiamo fare i conti ma siamo sicuramente in un’altra fase rispetto ai mesi passati. Abbiamo un numero di vaccinazioni molto importante. E in questa fase in cui il vaccino ci ha dato un’arma in più possiamo anche metter la testa su un’altra sfida che è il servizio sanitario del futuro”.

Quindi Speranza ha aggiunto: “La mia visita qui oggi ha il senso di una missione che dobbiamo assumere nel sistema sanitario. Vogliamo un cambiamento e il primo tratto di questo cambiamento deve avere a che fare con la prossimità. Se vogliamo costruire una Italia del futuro più forte dobbiamo prima costruire un sistema sanitario più forte. C’è quindi bisogno un patto italiano forte”.

