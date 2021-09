Bollettino coronavirus Lombardia, dati 7 settembre/ Crolla positività, 0.7%

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, martedì 7 settembre 2021. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, l’appuntamento è a dopo le ore 17:30 di questa sera, quando la Regione comunicherà appunto tutti gli ultimi dati sulla pandemia di covid, a cominciare dal numero dei contagiati, dai morti e dalla situazione negli ospedali. Nell’attesa andiamo a ridare uno sguardo al bollettino pubblicato ieri, quando i contagi sono stati solo 404, a fronte di un numero di tamponi processati pari a 55.235 fra antigenici e molecolari.

Due numeri che hanno fatto ulteriormente crollare il tasso di positività rispetto a domenica, portatosi a quota 0.7% mentre, per quanto riguarda il dato più triste, quello dei decessi, ieri la casella segnava quota 2. Negli ospedali lombardi troviamo al momento 58 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 1 unità rispetto al precedente report, mentre in area medica il numero segna quota 365, +13 rispetto a ieri. Infine, a livello provinciale, si segnalano 115 nuovi contagi a Milano fra città e provincia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 7 SETTEMBRE: GARAVAGLIA AL SALONE DEL MOBILE DI MILANO

Lombardia che sembra piano-piano tornare alla normalità dopo un anno e mezzo devastante che di fatto l’ha bloccata con una serie di restrizioni dal marzo del 2020 all’aprile di quest’anno, più di un anno in cui hanno perso la vita migliaia di persone e numerose realtà economiche sono state falcidiate da chiusure varie.

Il Supersalone, il ritorno del Salone del mobile dopo più di due anni di stop di fatto, va in tale direzione, e ieri era presente nei padiglioni della fiera di Rho anche il ministro del Turismo, Garavaglia che ha spiegato che lo stesso evento “è un segnale di ripresa non scontato. Quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti, ad aprile, per garantire l’apertura della Fiera, non era un risultato scontato”. E ancora: “Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento come questo – ha aggiunto- e fortunatamente adesso siamo qui, contenti. È stata una bella cosa”.

