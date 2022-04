Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 aprile/ Positività 12.8%, -81 ricoverati

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia aggiornato ad oggi, venerdì 8 aprile 2022. Dopo le ore 17:00 di questa sera verranno aggiornati tutti i numeri della pandemia di covid, in regione, a cominciare dal numero di nuovi contagiati, che nel bollettino di ieri sono stati 9.368 a fronte di 72.825 tamponi anti covid elaborati, sia molecolari quanto antigenici.

L’incidenza dei casi sul totale dei test, il tasso di positività, è stato ancora una volta al di sopra del 10 per cento, per l’esattezza 12.8%, mentre, il numero dei morti ha raggiunto ieri il totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 39.388, a seguito di un ulteriore incremento di altre 29 vittime da covid. Infine la situazione negli ospedali lombardi, che resta molto tranquilla, a cominciare dalle terapie intensive dei vari nosocomi sparsi per la regione, dove ad oggi troviamo solamente 40 pazienti gravi con covid, in crescita di 5 unità. In area medica, invece, spazio a 1.088 allettati, dato in decrescita rispetto al precedente bollettino di 56 unità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 APRILE: IL COMMENTO DI BURIONI

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Roberto Burioni, autorevole rappresentate della sanità lombarda, ma anche stimato virologo internazionale e docente dell’università San Raffaele di Milano. Da tempo si discute della quarta dose e a riguardo il professore ha sposato la linea di numerosi suoi colleghi, spiegando che per il momento è meglio aspettare concentrandosi invece sulle terze dosi, visto che mancano ancora all’appello milioni di italiani che si sono fermati alle prime due dosi.

“Sia per quanto riguarda la quarta dose di vaccino anti-Covid, sia per quello che riguarda l’efficacia di un nuovo vaccino aggiornato – ha spiegato Burioni, così come si legge su Skytg24.it – dobbiamo vedere cosa ci diranno i dati. E sulla base di quelli decidere. Non ha molto senso fare previsioni. Invece di pensare alla quarta cose pensiamo alla terza, alla seconda e alla prima. Perché ci sono ancora milioni di italiani che non le hanno fatte. L’attenzione deve essere posta su questi, non su una quarta dose che ancora non sappiamo se serve, se non nei fragili che invece sappiamo devono farla”.











