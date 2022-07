Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 luglio/ -3 in T.I.. positività al 25.7%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 8 luglio 2022, è atteso nel pomeriggio, indicativamente dopo le ore 16:00. Scopriremo quindi a breve come sarà evoluta la curva dei contagi da covid, nella speranza che i casi di positività inizino la loro discesa. Per ora non sembrano intravedersi segnali che facciano presagire tale scenario e anche i positivi comunicati attraverso il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri sono stati molteplici, nel dettaglio 13.595 su 52.770 tamponi.

Il tasso di positività, invece, è stato pari al 25.7 per cento, mentre il numero delle vittime da covid in Lombardia si è portato nelle scorse 24 ore a quota 17 a seguito dei 40.915 decessi registrati ieri. Infine la situazione ospedaliera lombarda: nei nosocomi regionali vi sono attualmente 28 casi gravi di covid, quelli in terapia intensiva, e altri 1.215 in area medica, il che significa che rispetto al precedente report c’è stata una doppia variazione pari a -3 e +44.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 8 LUGLIO: LE PAROLE DI ABRIGNANI

E per parlare della situazione covid attuale è tornato a parlare il professor Sergio Abrignani, ex membro del Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, nonché figura di riferimento della medicina della Lombarda essendo ricercatore presso l’università Statale di Milano. “La situazione è senza dubbio precipitata – ha spiegato parlando nella giornata di ieri, come riportato da SkyTg24.it – guardiamo i contagi settimanali, quelli sì eloquenti. Il 5 giugno ogni giorno si infettavano in media in 16mila cittadini, un mese dopo sono diventati 85mila. Fra le vittime però non si è vista la stessa impennata. Erano 54 il 5 giugno e 66 il 5 luglio. Relativamente stabili anche le terapie intensive, il cui tasso di occupazione è ampiamente al di sotto del livello di preoccupazione”.

In merito alle vittime attuali da covid Abrignani ha spiegato: “Quattro su 10 sono non vaccinati o vaccinati con un ciclo incompleto (meno di 3 dosi) e 8 volte su 10 non sarebbe finita così se avessero ascoltato le raccomandazioni”. In ogni caso non siamo di fronte ad una situazione di allarme grazie “in parte alla minore aggressività della variante Omicron”, e “in gran parte all’azione del vaccino, utilissimo nel difenderci dalle forme gravi di Covid”, assicura l’immunologo.











