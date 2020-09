Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 8 settembre: rapporto tamponi-positivi a 1,19%

Nell’ultimo bollettino coronavirus offerto da Regione Lombardia ieri, il rapporto tra i tamponi effettuati e i positivi resta all’1,19%, un dato non allarmante rispetto ai dati della fase 1 anche se resta comunque circolante eccome il Covid-19 sul suolo lombardo: in attesa dei nuovi aggiornamenti previsti dalle ore 16.30 in poi sempre sui canali social di Palazzo Lombardia, il trend epidemiologico ieri ha registrato a fronte di 9.088 tamponi (il giorno prima era stati più di 12mila) 109 nuovi positivi al coronavirus, di cui 17 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologici. Si contano purtroppo anche 6 morti (16.866 totali) e 24 guariti-dimessi (76.818 il dato generale): a livello generale, dall’inizio della pandemia in Lombardia ci sono stati 101.814 contagi da Covid-19, di cui però attualmente ne restano 8.110 ancora attivi. Nel bollettino del 7 settembre si contano poi 7.842 lombardi in isolamento domiciliare, 26 terapie intensive occupate da pazienti positivi (+1) e 242 ricoverati nei reparti Covid-19, -6 rispetto alla giornata di domenica. Sulla diffusione del contagio territoriale, la provincia più colpita resta Milano (+47, di cui 27 in città), seguono poi Monza con +19, Brescia 14, Bergamo 12, Cremona 3, Lecco 2, Lodi e Varese 1; non ci sono contagi invece nelle province di Mantova e Sondrio.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: LO SCONTRO SUL “PIANO SEGRETO”

In attesa dunque del nuovo bollettino Covid-19 in Lombardia, con tutte le analisi sull’evoluzione quotidiana di contagi, vittime e ricoveri, non si interrompe lo scontro anche politico tra Regione e Governo centrale in merito all’ormai noto “piano segreto Covid” che il Comitato Tecnico Scientifico presentava al Governo lo scorso febbraio e che è rimasto secretato – ancora tutt’oggi nella sua completezza – per decisione dell’esecutivo. Nei giorni scorsi il leader della Lega Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, accusava il Governo di non aver condiviso quei dati sensibili con Parlamento, Regioni e opposizioni («il presidente del Consiglio si è preso l’enorme responsabilità di non condividere ufficialmente le informazioni nemmeno con i presidenti di Regione»), ricevendo in risposta dal Ministro della Salute Roberto Speranza un secco «Lo studio a me è stato presentato dal delegato delle Regioni. La persona che me l’ha presentato è stato un esponente della Lombardia». Ecco che oggi quel “delegato”, tal Alberto Zoli (direttore generale dell’Azienda regionale Emergenza Urgenza-Areu della Lombardia) replica a tono con i suoi collaboratori, riportato sulle pagine del Corriere: «Il mio ruolo all’interno del Comitato tecnico scientifico è di rappresentante di tutte le Regioni. Mai avrei potuto rivelare alla Lombardia la presenza di un documento su cui mi è stata imposta riservatezza assoluta». E così il piano redatto dal matematico della fondazione Bruno Kessler, Stefano Merler, viene tenuto segreto in tutte le sue parti più sensibili (diffusione Covid, numero vittime e contagi – in parte per fortuna non realizzatori in tutte le previsioni) con Zoli che però oggi si difende «il documento non l’ho mai nominato né consegnato. Ma i presenti alle riunioni lombarde sanno che ho messo il mio sapere a disposizione di tutti. La gravità della situazione e dei numeri non l’ho mai nascosta. Ma siamo stati presi alla sprovvista dai tempi di propagazione dell’epidemia».



