Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 luglio/ -1 in T.I., positività 24.5%

Anche oggi, sabato 9 luglio 2022, sarà comunicato il bollettino della regione Lombardia con tutti i dati riguardanti la situazione coronavirus. I numeri del covid sono tornati a crescere nelle ultime tre settimane, ma per ora la situazione ospedaliera continua ad essere entro i livelli di guardia, così come confermato anche dal bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i pazienti gravi, quelli ricoverati nelle terapie intensive dei nosocomi regionali erano 25, a fronte invece di altri 1.219 ricoverati in area non critica.

Bollettino vaccini covid oggi 9 luglio/ 138.4 milioni di dosi totali somministrate

Un doppio numero che rispetto al precedente report è cambiato rispettivamente di -1 e +4 allettati. I nuovi contagi sono invece stati ieri 12.508 su 50.989 test anti covid elaborati, per un tasso di positività pari al 24.5 per cento. Infine quello che resta il dato sempre più drammatico e che non accenna ad azzerarsi definitivamente, leggasi il numero dei morti da covid in Lombardia che ieri è stato pari a 8, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia, pari a 40.923 decessi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 luglio/ Positività 27.1%, +350 contagi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 LUGLIO: LE PAROLE DI PREGLIASCO

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il professor Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano, nonché membro della task force anti covid di regione Lombardia. Il docente di virologia della Statale di Milano si è soffermato in particolare sulla nuova variante del covid che potrebbe prendere il sopravvento a breve, ovvero, quella indiana, nome tecnico Ba 2.75. “La variate che ci preoccupa di più è la Ba5 – ha spiegato l’esperto come si legge su SkyTg24.it, parole riportate all’agenzia Agi – e ne abbiamo già un’altra in linea, la Ba2.75. E’ sempre Omicron ma è diversa. Si capirà poi se sono importanti, se diventano prevalenti o meno”.

"Sposato, fumatore, pressione alta? Copertura vaccino dura di meno"/ Lo studio

La Ba2.75 è stata individuata in diverse nazioni, leggasi Australia, Canada, Germania, UK e Nuova Zelanda: ed è ben cinque volte più veloci rispetto ad Omicron 5. “Questo – spiega ancora Pregliasco – ci fa capire che ci saranno altre ondate, perché altre varianti arrivano, però’ poi via via questo virus si diluira’ in uno dei tanti coronavirus che gia’ conosciamo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA