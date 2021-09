Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 settembre/ 6 morti, +1 in terapia intensiva

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, giovedì 9 settembre 2021, verrà svelato attorno alle ore 17:30 di questo pomeriggio. Sarà il classico appuntamento giornaliero in cui il ministero della salute e la regione mostreranno tutti i dati aggiornati circa la pandemia di covid, a cominciare dal numero di contagiati e soprattutto da quello degli ospedalizzati, dato quest’ultimo fortemente attenzionato dagli addetti ai lavori nelle ultime settimane. Intanto rivediamo velocemente il bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati 510.

“Vaccini, la salute è sicurezza nazionale“/ Quammen: “politica si fidi della scienza”

Il tasso di positività si è invece assestato attorno l’1%, precisamente 1.2, per via dei 50.400 tamponi che sono stati processati, sia antigenici quanto molecolari. Purtroppo anche ieri sono stati comunicati dei morti per covid, leggasi 6, mentre negli ospedali la situazione continua ad essere molto gestibile, con 55 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di una unità, e altri 386 in degenza ordinaria (+2 rispetto a ieri). Infine si segnalano i 212 nuovi contagiati fra Milano e provincia.

Crisanti: “Contagi reali sono 25mila al giorno”/ “Salvini non ha capito nulla”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 9 SETTEMBRE: LE PAROLE DI PREGLIASCO

Intanto nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della Lombardia, che in collegamento con il programma di Rai Tre, Agorà, si è soffermato in particolare sui No Vax, dicendo: “Al di là delle polemiche politiche manca una strategia alternativa a quella della vaccinazione. Cosa viene prospettato? L’esecuzione dei tamponi è una bella cosa teorica ma pensiamo davvero che ogni 48 ore tutti gli italiani si sottoporrebbero ad un tampone?”.

Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ Raggiunta quota 80 mln di inoculazioni

Il docente dell’università degli studi ha aggiunto e concluso sull’argomento: “Non è praticabile un sistema che può essere utile per il tracciamento e lo screening ma davvero non sfruttare oggi un elemento oggettivamente efficace come i vaccini è sbagliato”. Ricordiamo che Pregliasco è fra i numerosi medici che sono stati minacciati dai no vax, e lo stesso ha già sporto denuncia alla Digos.



© RIPRODUZIONE RISERVATA