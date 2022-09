Bollettino coronavirus Lombardia 9 settembre/ “Chi contrae virus non deve vaccinarsi”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Puntualmente, attorno alle 17 di oggi, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia, con i nuovi dati sui contagi, sui decessi e sui ricoveri all’interno del territorio. In questo ultimo periodo il covid sembra procedere in modo piuttosto positivo, anche se ogni tanto nel corso delle giornate si assiste a dei leggeri aumenti dei contagi. Per dirlo con certezza, mentre attendiamo l’aggiornamento odierno al bollettino coronavirus della Lombardia, recuperiamo i dati di ieri, giovedì 8.

Bollettino vaccini covid oggi 9 settembre/ +14mila quarte dosi in 24 ore

Ieri i contagi in regione sono stati 2.554 a fronte di 23mila tamponi processati. Questi due dati si traducono in un tasso di positività pari all’11,1% (in aumento rispetto al 10,4% della giornata di mercoledì). Purtroppo, ieri si sono registrati anche 17 nuovi decessi che portano il totale a quota 42.335. Sempre positiva l’occupazione ospedaliera, con -1 paziente in terapia intensiva e -39 nei reparti ordinari. Dal punto di vista delle province, Milano è sempre in testa con 647 casi (dei quali 289 in città), seguita da Brescia con 392 contagi e da Bergamo (295 casi).

Bollettino coronavirus Italia 9 settembre/ Iss: "RT in aumento, ricoveri in calo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, “CHI HA AVUTO COVID NON HA BISOGNO DI VACCINO”

All’interno dell’emergenza sanitaria, che permane da due anni circa, abbiamo imparato a conoscere bene lo strumento del bollettino coronavirus, sia in Lombardia che in Italia. Oltre a questo, però, ci siamo abituati anche ai pareri degli esperti, tra i quali recentemente è emerso un nuovo studio a cura dell’istituto Altamedica. Dalle loro evidenze risulta che chi ha già contratto il virus non ha bisogno del vaccino.

“Ovviamente”, sottolinea ad Agi Claudio Giorlandino, direttore dell’istituto, “può accadere che si contagi di nuovo, ma non può più ammalarsi di Covid, come per ogni influenza stagionale”. Infatti, “nessun soggetto che ha superato l’infezione è mai finito in un reparto di rianimazione a causa del Covid”. Dallo studio svolto è emerso come i Linfociti B di memoria (depurati alla produzione degli anticorpi specifici) rimangano pronti a riattivarsi per tempo indefinito dopo la guarigione, e sono molto più efficaci degli anticorpi post-vaccinali perché “i vaccini sono attivi soltanto contro una parte del virus, le proteine spike”, mentre gli anticorpi naturali rispondono “contro tutto il virus”, sottolinea Giorlandino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 8 SETTEMBRE/ +17 morti, tasso positività 11,1%

© RIPRODUZIONE RISERVATA