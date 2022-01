Bollettino Coronavirus Lombardia oggi, 24 gennaio/ Dati: 465.215 attualmente positivi

Si palesa anche oggi, lunedì 24 gennaio 2022, l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, utile a disporre di una fotografia aggiornata relativamente all’andamento della pandemia di Covid-19 all’interno dei confini regionali, tenendo monitorati il numero degli attualmente positivi e dei contagi nelle ultime 24 ore e la pressione esercitata dai pazienti sul tessuto ospedaliero territoriale.

Volgendo lo sguardo alle statistiche di domenica, si segnala una progressiva diminuzione dei ricoveri: i ricoverati in terapia intensiva con gravi sintomi Covid sono 267, mentre i degenti in area medica con sintomi sono scesi di ben 65 unità, fino a quota 3.396. Sono invece stati 21.700 i nuovi casi, con un tasso di positività al 13,3%. I morti sono stati purtroppo 67 (36.527 da febbraio 2020), mentre i tamponi processati sono stati 162.678. Per ciò che concerne i cittadini attualmente positivi al virus in Lombardia, essi sono 465.215. Milano, Bergamo e Brescia le province più colpite ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, ATS: “VICINI AI MEDICI DI FAMIGLIA”

In attesa di conoscere i dati che costituiranno il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, riportiamo la risposta che l’Ats Città Metropolitana di Milano ha inviato all’agenzia di stampa ANSA in riferimento a una lettera che sarebbe stata inviata da 170 medici al direttore generale, Walter Bergamaschi: “Riconosciamo la situazione di forte pressione che la pandemia ha provocato anche nei confronti dei Medici di medicina generale (MMG). Il rapporto di lavoro del medico e del pediatra di famiglia è regolato da un Accordo Collettivo Nazionale, che dispone anche gli adempimenti burocratici che vengono lamentati. In Lombardia però, è bene sottolinearlo, a differenza di altre regioni, i medici non sono tenuti a rilasciare la certificazione di guarigione utile per l’attivazione o riattivazione del Green Pass”.

La dichiarazione di Ats si conclude con le seguenti parole: “Non è questo il momento di alimentare contrapposizioni, ma di lavorare insieme per cogliere le opportunità che la nuova Riforma e il PNRR mettono a disposizione per rilanciare l’assistenza territoriale e il ruolo clinico del medico di medicina generale”.



