Bollettino Coronavirus Ministero della Salute 1 ottobre 2022/ Positività in calo

Un nuovo mese comincia oggi, sabato 1 ottobre 2022, e si rinnova il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus in Italia da parte del Ministero della Salute, che quotidianamente dirama i dati aggiornati sulla diffusione del virus nel Paese. In attesa che quest’ultimo dia un’idea di quella che è la situazione in tempo reale, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus di ieri.

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che il tasso di positività ha subito un lieve calo, pari allo 0,1%. Adesso si è attestato al 18,8%. Il dato deriva dal fatto che, a fronte di 183.059 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore, ci sono stati 34.479 positivi. Per quanto riguarda i morti, ne sono stati purtroppo altri 38. La situazione negli ospedali è comunque sotto controllo. Delle 441.944 attualmente contagiate, 437.707 sono infatti in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate nelle aree mediche Covid sono invece 4.101 (+252) e i malati in terapia intensiva 136 (-5)

BOLLETTINO CORONAVIRUS: IL COMMENTO DI BASSETTI

A dire la sua nelle scorse ore sul tema del bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, in vista dei dati di oggi, 1 ottobre 2022, è stato Matteo Bassetti ai microfoni di Adnkronos. Il primario di infettivologia dell’ospedale di Genova chiede da tempo che il report in questione sia abolito definitivamente. “Ora basta guardare il numero dei contagi del bollettino quotidiano, non serve a valutare come vanno le cose. Il numero dei contagi, ovvero dei tamponi positivi, ci dice che il virus circola ma noi dobbiamo guardare chi sta male, chi ha la polmonite. Il ministero della Salute dovrebbe dirci quante sono le persone con una polmonite grave e ricoverate, non quanti sono i positivi”, ha detto.

E sui dati: "Il rialzo dei casi Covid era ampiamente atteso con i numeri che abbiamo visto prima dell'estate. Dobbiamo abituarci ad alti e bassi, ora c'è un picco legato a tutto quello che è accaduto con il ritorno al lavoro in presenza e con la riapertura delle scuole".











