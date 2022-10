Bollettino Coronavirus Ministero della Salute 4 ottobre 2022/ Positività in calo

Anche nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre 2022, si rinnova il consueto appuntamento con il bollettino Coronavirus in Italia da parte del Ministero della Salute, che quotidianamente rende noto il quadro aggiornato in tempo reale sulla diffusione del virus nel Paese. In attesa che quest’ultimo dia un’idea di quella che è la situazione relativa a nuovi casi, incremento dei decessi e occupazione degli ospedali, andiamo a dare un’occhiata al bollettino Coronavirus di ieri.

L’Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che il tasso di positività ha subito un netto calo: dal 19,3% di domenica al 15,5% di lunedì. Il dato deriva dal fatto che, a fronte di 85.693 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore, ci sono stati 13.316 positivi. Per quanto riguarda i morti, ce ne sono stati purtroppo altri 47. La situazione nelle strutture sanitarie continua ad essere sotto controllo. Delle 466.949 attualmente contagiate, 462.289 sono infatti in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate nelle aree mediche Covid sono invece 4.520 (+228) e i malati in terapia intensiva 140 (+7).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

A parlare dei dati che arrivano dal bollettino Coronavirus Italia nelle scorse ore è stato anche Fabrizio Pregliasco, il quale tra le colonne di Leggo ha avvertito la popolazione sulla possibilità di un ritorno delle misure di restrizione in vista dell’inverno. “Ci siamo guadagnati maggiore libertà anche grazie al lockdown e alle altre misure adottate. D’altronde, bastava prendere treni e bus per vedere quanti fossero insofferenti alla mascherina. In ogni caso, bisogna tenere presente che, in base ai dati dello sviluppo della malattia, potrà anche essere reintrodotta”, questo il suo monito.

È per questo motivo che l’allerta deve rimanere alta, ma pur sapendo che ci troviamo in una fase endemica. “Il Covid non sarà costante ma avrà un andamento a ondate, si presuppone e spera che saranno come le onde di un sasso nello stagno sempre meno intense. Va bene stare più tranquilli, ma sempre monitorando la situazione”, ha concluso.











