Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 16 luglio: 12mila positivi

Anche questa sera verrà reso noto il nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus del Ministero della Salute, contenente tutti i nuovi dati aggiornati ad oggi, giovedì 16 luglio. Nell’attesa della nuova comunicazione diamo una breve ripassata ai numeri di ieri che raccontano di 162 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di infetti da inizio pandemia pari a 243.506 persone. Sono invece 196.016 i guariti, numero cresciuto di 575 unità, mentre le vittime sono aumentate di 13, portandosi così a quota 34.997. In Italia troviamo al momento 12.493 persone affette da covid, ma la maggior parte si trova in isolamento domiciliare, ben 11.639 persone, in quanto asintomatici o presentanti pochi sintomi. Negli ospedali dello stivale troviamo invece 797 persone, ma in terapia intensiva il numero di pazienti continua a calare, a ieri solo 57 persone. Il numero di tamponi effettuato da quando è scoppiata la pandemia è salito a quota 6 milioni, 53mila e 60, di cui 48.449 eseguiti nelle ultime 24 ore. La Lombardia, con 63 casi e cinque nuove vittime continua ad essere la regione più colpita del Belpaese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, SALUTE: “SISTEMA SANITARIO IN RIPRESA”

Nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto il ministro della salute, Roberto Speranza, che intervenendo alla presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, “MonitoRare”, realizzato dall’Associazione UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, ha parlato del sistema sanitario nazionale che sta lentamente tornando alla normalità dopo mesi di blocco a causa del coronavirus: “Per alcuni mesi il nostro Servizio Sanitario Nazionale è stato impegnato prevalentemente nel tentativo di bloccare e rallentare la diffusione del coronavirus. Ora viviamo in una situazione migliore, rispetto ai mesi passati, e dobbiamo ricominciare a mettere la testa con il massimo della determinazione sui tanti altri problemi che ci sono, perché il virus non ha cancellato le altre patologie. E la vostra assemblea lo sa benissimo, perché ogni giorno si confronta con le necessità che toccano la vita delle persone, delle famiglie, su cui io vorrei portare il massimo di impegno possibile dello Stato”.

