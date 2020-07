Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 16 luglio

Anche per oggi, giovedì 16 luglio, è previsto il nuovo bollettino della regione Lombardia con l’aggiornamento in merito all’epidemia di coronavirus. Nelle prossime ore, tramite la consueta conferenza stampa in diretta video, scopriremo quanti saranno i nuovi casi, i guariti, i dimessi e via discorrendo. L’ultima comunicazione, quella di ieri, racconta di 63 nuovi casi registrati in regione, di cui 11 scoperti a seguito di test sierologici e 12 invece considerati debolmente positivi. Il totale di casi da quando è scoppiata l’emergenza è salito a quota 95.236, su un numero complessivo di tamponi pari a un milione, 165mila e 476 (nella giornata di ieri sono stati effettuati 10.426 test). Le persone guarite/dimesse da inizio pandemia sono invece 70.936, mentre quelle che si trovano al momento in terapia intensiva sono solo 23, numero in calo di 4 unità. I ricoveri totali sono 177, mentre le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono state 5, per un totale di 16.765 da inizio emergenza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO”

La provincia di Milano, con 18 casi di positività, torna ad essere quella più infetta, seguita da Bergamo a 15, con Brescia e Mantova a 8. Bene tutte le altre zone, visto che a Lecco e Monza si registrano solo tre casi, a Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio, uno, e infine a Como e Varese zero infetti. «La situazione è sotto controllo – le parole a corredo di questi numeri di Giulio Gallera, assessore al welfare della regione Lombardia, intervistato da IlGiornale.it – in netto miglioramento dal punto di vista clinico. Il numero delle persone in terapia intensiva è molto basso, quei pochi sono persone con altre patologie, e col Covid che si riscontra in modo asintomatico. Persone con altri problemi che sono anche positive. Il virus sembra meno aggressivo, il perché lo dirà la scienza. Noi osserviamo è che le persone con problemi respiratori sono pochissime, forse uno solo in settimane. Da settimane non ci sono situazioni gravi».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA