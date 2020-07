Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 20 luglio, solo 3 morti in 24 ore

E’ atteso in serata il nuovo bollettino del ministero della salute in merito all’epidemia di coronavirus, con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 20 luglio. Una curva epidemiologica che ieri ha fatto decisamente sorridere in quanto nelle precedenti 24 ore sono state registrare “solamente” tre vittime, numeri mai così bassi da quando è scoppiata la pandemia di covid-19 nel Belpaese. Il numero di morti dallo scorso 21 febbraio è così stato aggiornato a quota 35.045, mentre per quanto riguarda i nuovi infetti, il numero è di +219, altro dato in calo rispetto alla precedente rilevazione (totale da inizio pandemia pari a 244.434 casi di positività). Calano invece i guariti, ieri 143 contro i 323 della precedente comunicazione, mentre le infezioni in corso sono cresciute di 72 unità per un totale di 12.440 pazienti al momento ancora positivi. Di questi, 743 si trovano ricoverati negli ospedali (dato decresciuto di 14 unità), con 49 in terapia intensiva (-1), e 11.648 in isolamento domiciliare, il che significa che gli ospedali si stanno sempre più svuotando.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, L’APPELLO DEL GOVERNATORE DELLA TOSCANA

Le tre vittime sono relative alle regioni Veneto, Lazio e Basilicata, mentre zero i morti verificatisi in Lombardia, altro dato che fa sicuramente ben sperare. Resta il caso dei focolai in molte regioni italiane, causati per la maggior parte da stranieri che giungono in Italia già infetti e che riescono in qualche modo a passare i controlli. A riguardo ne ha parlato il governatore della regione Toscana, Enrico Rossi, che ha chiesto un maggior intervento da parte del governo: “E’ necessario che si muova il Governo – le parole del governatore riportate da Arezzonotizie.it – affinché il tracciamento sia completo: le compagnie aeree hanno i dati sui domicili, temporanei o permanenti, di chi atterra. Per arginare eventuali focolai – ha aggiunto – è importante conoscere questi dati e muoversi anche in maniera preventiva. E il ministro degli Interni per quanto riguarda i dati sui voli e il ministro della salute per le misure sanitarie ci devono aiutare. Serve anche il loro impegno per arginare pericolosi ritorni dell’epidemia”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 19 LUGLIO





