Bollettino coronavirus Lombardia, dati 20 luglio/ 0 morti, solo 22 in rianimazione

Scopriremo anche oggi, lunedì 20 luglio, il nuovo bollettino della regione Lombardia in merito all’epidemia di coronavirus. Nel pomeriggio verranno resi noti i nuovi dati circa gli infetti, i guariti e le eventuali vittime, per un aggiornamento completo della pandemia. L’ultima comunicazione, quella di ieri, è stata senza dubbio positiva per la regione in quanto per la prima volta da quando è iniziata l’emergenza, leggasi lo scorso 21 febbraio, non si sono registrate vittime. Decisamente basso anche il numero dei nuovi positivi scoperti, leggasi 33, di cui 13 a seguito di test sierologici, e 15 invece considerati debolmente positivi, quasi asintomatici. Al momento troviamo 148 persone ricoverate per covid nei reparti ordinari, una in meno rispetto alle scorse 24, e di questi, sono 22 i pazienti nelle terapie intensive, numero stabile. I guariti/dimessi sono invece 48, mentre per quanto riguarda i nuovi positivi, sette dei 33 sono stati riscontrati nella provincia milanese, e 4 in città.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL COMMENTO DI FONTANA

Dati sicuramente incoraggianti che giungono a circa una settimana dalla nuova ordinanza che ha fatto decadere l’obbligo di mascherina negli spazi aperti, purchè vi sia la possibilità di un distanziamento. L’epidemia in quella che resta la regione maggiormente falcidiata dal coronavirus, sembra decisamente contenuta, e gli ospedali stanno ora viaggiando a ritmi decisamente più “blandi” rispetto alla maxi emergenza di soltanto pochi mesi fa. Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il presidente della regione, Attilio Fontana, che in merito alla campagna di test sierologici ha spiegato: “In Lombardia abbiamo effettuato quasi 600 mila test sierologici. Voglio ringraziare i cittadini lombardi che stanno aderendo alla nostra campagna di screening, fondamentale per ricostruire la circolazione del virus e comprendere quali azioni intraprendere per evitare una sua recrudescenza”. Una missione che per ora sembra stia riuscendo”. Ricordiamo che il bollettino di oggi con i nuovi dati è atteso come da copione nel pomeriggio, indicativamente dopo le ore 16:00.

