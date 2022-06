Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 giugno/ -167 ricoveri, positività 10%

Inizia un nuovo mese e anche oggi, mercoledì 1 giugno 2022, sarà comunicato un nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato come sempre al pomeriggio di oggi, indicativamente dopo le ore 16:30, quando scopriremo appunto il nuovo andamento del virus. In attesa di esaminare i nuovi contagiati, le vittime e gli ospedalizzati, rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i casi emersi sono stati in totale 24.267 a fronte di 242.060 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 1 giugno/ Superata quota 700mila quarte dosi

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sui test, è stato pari al 10 per cento, mentre il numero di vittime da covid ieri ha segnato quota 66, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno del primo decesso in Italia, pari a 166.697. In ospedale vi sono 167 ricoverati, in meno (160 in area medica e 7 in terapia intensiva), infine il solito sguardo veloce alla situazione della regione Lombardia, dove ieri i contagiati, stando al bollettino dedicato, sono stati in totale 3.290.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 1 giugno/ -2 ricoverati, positività 8.8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 GIUGNO: IL COMMENTO DI COSTA E DI VAIA

Il professor Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Spallanzani di Roma, e Andrea Costa, sottosegretario alla salute del governo Draghi, sono intervenuti durante la puntata di Tg2 Post, e nell’occasione hanno affrontato la questione covid, e gli ultimi dati senza dubbio positivi. “I numeri di oggi – le parole di Vaia – ci dicono che siamo a buon punto e oltre al covid abbiamo sconfitto anche i catastrofisti”.

Così invece l’esponente dell’esecutivo: “L’obiettivo del governo era quello di arrivare ad una convivenza col virus, che non significa contagio zero ma tornare ad una normalità e dando agli ospedali la possibilità di poter svolgere attività ordinarie. Guardando i numeri siamo a questo punto e mi auguro che dal 15 giugno le ultime restrizioni possano essere eliminate per vivere un’estate senza restrizioni dopo due anni in cui le persone hanno aderito in massa alla campagna di vaccinazione”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 31 MAGGIO/ +6 decessi, tasso positività 8.8%

© RIPRODUZIONE RISERVATA