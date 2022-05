Bollettino coronavirus Lombardia, dati 31 maggio/ Positività 7.2%, +7 ricoverati

Ecco il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 31 maggio 2022, il report con tutti gli ultimi aggiornamenti inerenti la pandemia di covid. I dati continuano ad essere positivi in quella che resta la regione dove si sono verificati più contagi e soprattutto più morti da quando è scoppiata la pandemia. E le vittime non accennano a fermarsi visto che anche ieri si sono registrati dei decessi per il virus, altri 17, per un totale di 40.541 da quando è esploso il virus nel nostro Paese.

Bollettino vaccini covid oggi 31 maggio/ 690.354 quarte dosi somministrate

Il numero di contagiati, invece, è stato pari a 750, a fronte di 10.313 tamponi fra antigenici rapidi e test molecolari. Il tasso di positività sta confermando la sua tendenza al ribasso, e nel bollettino coronavirus della Lombardia di ieri è stato pari al 7.2 per cento. Infine i dati riguardanti gli ospedalizzati: 35 ricoverati in terapia intensiva e altri 615 in area medica, per una doppia variazione pari a +0 e +7

Bollettino coronavirus Ministero Salute 31 maggio/ +42 ricoveri, positività in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 31 MAGGIO: PREMIATO IL DOTTOR TURSI

E a proposito di covid e di regione Lombardia, nella giornata di domenica è stato premiato con la Rosa Camuna il dottor Francesco Tursi, pneumologo dell’ospedale di Codogno, insignito dalla Regione della “Menzione speciale 2022”. Si è voluto premiare il suo impegno in prima fila durante la pandemia di covid, così come si legge nella motivazione: «Ha vissuto in prima linea l’emergenza pandemica coordinando il reparto di pneumologia di Codogno, in qualità di medico responsabile del servizio. Un’esperienza professionale umana che lo ha portato a dedicarsi intensamente alla lotta contro il virus. Ha realizzato la prima Area Covid dell’ospedale di Codogno e oggi prosegue nel miglioramento dei servizi offerti dall’ospedale. È certamente uno dei simboli di resilienza per tutto il personale e a lui va tutta la nostra profonda gratitudine e riconoscenza».

"Donne incinte a maggior rischio di Covid grave"/ BMJ: "Con ipertensione e diabete…"

Il dottor Francesco Tursi è originario della Calabria ed è presidente dell’Associazione Ossigenoterapia Riabilitativa Alor Onlus, nonchè direttore della riabilitazione cardio-respiratoria e responsabile del servizio di pneumologia dell’ospedale di Codogno. Quando scoppiò il covid fu tra i primi ad infettarsi a marzo 2020, ma appena guarito tornò in corsia per salvare quante più vite possibili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA