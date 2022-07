Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 luglio/ Positività in crescita, 28.1%

E’ giunto il momento di andare a scoprire come sta evolvendo la curva del covid in Italia, e lo facciamo grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati aggiornati ad oggi, venerdì 1 luglio 2022. Il nuovo report verrà comunicato come sempre nel pomeriggio odierno, indicativamente dopo le 16:30, nell’attesa andiamo a rivedere quanto comunicato ieri dal ministero della salute, con l’apposito bollettino coronavirus, a cominciare dal numero dei contagiati, ieri in totale 83.274 per 296.030 tamponi processati.

Bassetti: "Mascherina? No obbligo per tutti"/ "Solo anziani e fragili. La 4° dose..."

Il tasso di positività è stato pari al 28.1 per cento, mentre il numero dei decessi è stato ieri di 59, portando così le vittime dall’inizio della pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, a quota 168.353. In merito alla situazione ospedaliera, per il momento non si registrano particolari allarme, visto che in terapia intensiva vi sono ad oggi 261 ricoveri, in aumento di 13 unità rispetto al precedente report, mentre in area medica il dato segna quota 6.592 (+338). Infine il numero dei contagiati in Lombardia, che come da bollettino di ieri sono stati 12.082.

Gatto può trasmettere Covid a essere umano/ Studio: primo caso accertato di contagio

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 LUGLIO: IL MONITO DI FONDAZIONE GIMBE

Il bollettino coronavirus del ministero della salute evidenza quindi una situazione in peggioramento o comunque da attenzionare in maniera continua, e alla luce dei numeri degli ultimi giorni la Fondazione Gimbe torna a ribadire l’importanza della mascherina al chiuso. Nel classico bollettino covid di ieri, il noto think tank meneghino ha spiegato che dal 22 al 28 giugno si è avuta una media di 55mila casi al giorno, portando gli attuali positivi a più di 770mila

Ma “il numero è largamente sottostimato per il massiccio utilizzo dei tamponi fai-da-te”, aggiunge Nino Cartabellotta, il numero uno della Gimbe, che mette in guardia : “la circolazione virale è in forte ascesa” e “ha già effetti evidenti sugli ospedali”. Per arginarla “è fondamentale la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati o poco ventilati, e in grandi assembramenti anche all’aperto, ma anche somministrare subito a fragili e immunocompromessi la 4/a dose”.

Crisanti: "Contagi attuali come vaccinazione di massa"/ "È vantaggioso per l'inverno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA