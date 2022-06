Bollettino coronavirus Ministero Salute 30 giugno/ Positività 26.4%, +230 ricoveri

E’ giunto il momento come ogni giorno di andare a fare il punto sulla pandemia di covid in Italia grazie al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Il nuovo report aggiornato ad oggi, giovedì 30giugno 2022, è atteso nel pomeriggio di oggi, indicativamente dalle ore 16:00 in avanti, e fotograferà l’andamento del covid nella nostra nazione, virus in ripresa da ormai un paio di settimane a questa parte. I numeri del report sono infatti tornati a salire di recente, così come confermato anche dal bollettino coronavirus ministero della salute di ieri, quando i casi emersi sono stati in totale 94.165.

Matteo Bassetti/ "A luglio migliaia d'Italiani in lockdown: vanno cambiate le regole"

I tamponi processati, fra antigenici rapidi e molecolari, sono invece stati 357.210, per un tasso di positività quindi pari al 26.4 per cento. Negli ospedali, invece, la situazione aggiornata racconta di 248 ricoveri in terapia intensiva, in aumento di 11 unità, e altri 6.254 in degenza ordinaria (+219). Anche ieri si sono purtroppo registrate delle vittime da covid, altre 60 , per un totale di 168.294 morti dal 20 febbraio 2020. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove ieri i casi emersi sono stati 25.132.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 29 GIUGNO/ +9 morti, tasso positività sfiora 30%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 GIUGNO: I DATI FIASO

E nonostante la situazione covid resti sotto controllo, così come si evince dal bollettino coronavirus del ministero della salute, i dati stanno comunque peggiorando e l’ultima conferma la sia è avuto anche dai numeri Fiaso riguardante gli ospedalizzati. Al 28 giugno, come comunicato ieri, l’incremento in una settimana di persone allettate per covid è stato del 17.7 per cento, e a incidere comunque maggiormente sono i ricoverati nei reparti ordinari (non in terapia intensiva), complessivamente aumentati del 20.9 per cento.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 GIUGNO/ +94.165 casi e 60 morti, positività al 26.4%

Fra i pazienti anche coloro che sono ricoverati “con covid”, ovvero, che sono arrivati in ospedale per altre malattie e che vengono poi scoperti positivi dopo tampone, che sono cresciuti del 10 per cento in una settimana. Scarsamente significativi invece i dati riguardanti le terapie intensive, dove comunque il 38 per cento dei pazienti, quindi quasi quattro su dieci, risulta non essere vaccinato, e percentuale che sale al 56 per cento se si prende in considerazione i ricoveri per una una patologia polmonare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA