Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 maggio/ Morti covid in sensibile calo

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con gli ultimi aggiornamenti di oggi, sabato 1 maggio 2021. E’ un giorno di festa per tutti i lavoratori ma il contagio purtroppo non si ferma, di conseguenza, anche questa sera attorno alle 17:00, scopriremo quanti saranno i nuovi casi emersi, quanti i ricoveri e purtroppo anche il dato più triste, quello relativo alle vittime. Nell’attesa rileggiamo quanto comunicato nella serata di ieri, quando i contagi scoperti sono stati 13.446, in linea con gli ultimi giorni.

Bene il dato relativo alle vittime da covid, leggasi 263 (120.807 il computo aggiornato da febbraio), per il secondo giorno consecutivo sotto i 300 e chiaro indizio di come la curva stia iniziando a scendere sensibilmente, ed è sceso anche l’indice di positività, ad oggi al 3.9%. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, sono 2.583 i ricoverati in terapia intensiva, in calo di 57 unità, mentre fra le regioni con più casi segnaliamo la Lombardia a quota 2.214 (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 MAGGIO, LA PREVISIONE DI CRISANTI

Intanto sono molti gli addetti ai lavori che si domandano se mai arriverà una quarta ondata covid e fra coloro che purtroppo la prevedono vi è anche lo stimato professor Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova. Parlando nella giornata di ieri con il quotidiano torinese La Stampa ha ammesso: “Di questo passo non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata, ma assai realistico”.

Quindi lo stesso microbiologo si diletta in “un altro pronostico facile: nelle prossime settimane ci sarà chi dirà ‘Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture’”, aggiungendo che “la dinamica del virus è complessa. Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o tre settimane modereranno la curva, ma dall’altra arrivano i nuovi contagi dovuti alle riaperture, agli aperitivi, alle visite agli amici e alle scuole, i cui risultati rimarranno invisibili per qualche tempo ed esploderanno a fine maggio. Il periodo di latenza illuderà che tutto stia filando liscio, ma sarà solo un effetto ottico”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 APRILE





