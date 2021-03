Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 marzo/ Cala il tasso di positività, 5.7%

Verrà pubblicato come sempre in serata il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato attorno alle ore 17:30 di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, quando scopriremo i nuovi casi, le vittime, la situazione ospedaliera, i guariti e via discorrendo. Nell’attesa dei nuovi dati rivediamo velocemente il bollettino di ieri, quando in Italia sono emersi 19.749 nuovi casi di positività, con l’aggiunta di 376 morti (computo aggiornato di vittime, 100.479 dallo scorso 21 febbraio). I tamponi analizzati nelle scorse 24 ore fra antigenici e molecolari sono stati 345.336, per un tasso di positività in discesa pari al 5.7%.

Purtroppo continuano ad aumentare i dati relativi ai ricoveri, dove in terapia intensiva troviamo 2.756 pazienti con il covid (+56 in un giorno), mentre nei reparti di degenza normale il dato aggiornato racconta di 22.393 pazienti (+562). Da quando è iniziata l’emergenza in Italia si sono ammalate più di 3 milioni di persone, mentre in merito al bilancio dei guariti/dimessi il dato racconta di 2.521.731 unità. Per quanto riguarda le regioni, infine, la Lombardia (qui il bollettino completo), continua ad essere quella con più casi, 4.084 in un solo giorno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 10 MARZO, LE PAROLE DEL MINISTRO BIANCHI

Tante le vittime indirette della pandemia di covid, a cominciare dagli studenti, ormai da un anno chiusi in casa in dad, con la didattica a distanza. E volgendo lo sguardo al futuro non sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel come ha fatto chiaramente capire il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, parlando ai microfoni del Corriere della Sera: “Non c’è un orizzonte per la riapertura, è la nostra capacità di essere uniti che ci dà l’orizzonte, la responsabilità non è solo del governo ma è di tutto il Paese”. E ancora: “I nostri ragazzi stanno affrontando oggi una condizione che forse i loro bisnonni hanno trovato. Stiamo uscendo, siamo nella situazione più difficile perché siamo all’ultima curva, siamo estenuati ma non possiamo permetterci di non essere presenti perché abbiamo un Paese da ricostruire. Un paese che deve avere al suo centro la scuola e i bambini”.

