Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 luglio/ Casi quasi raddoppiati in 7 giorni

Nuovo appuntamento giornaliero con il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato ad oggi, lunedì 12 luglio 2021. I numeri stanno crescendo e lo si evince anche da quanto comunicato ieri sera, quando i nuovi casi segnalati sono stati 1.391, quasi il doppio rispetto agli 808 di domenica scorsa. Di pari passo aumenta anche il tasso di positività, passato dallo 0.7% di sabato allo 0.97 di ieri a fronte dei 143.332 tamponi processati (era dal 14 giugno che non accadeva di sfiorare l’uno).

Ci sono comunque numeri che fanno ben sperare, a cominciare da quello dei decessi, ieri solamente 7 (non accadeva da quasi un anno, dal 12 settembre 2021, totale vittime dal 20 febbraio 2020 pari a 127.775), mentre le terapie intensive sono rimaste stabili in quanto a pazienti (161 i casi gravi in Italia), con i ricoveri in degenza ordinaria che sono invece calati di 20 unità (totale 1.134). Da segnalare, infine, 250 nuovi contagi in Lombardia (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 LUGLIO: SILERI: “DELTA A BREVE PREDOMINANTE”

Numeri dell’ultimo bollettino coronavirus del ministero della salute in crescita a causa della variante delta, che come ha spiegato stamane il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, “entro dieci giorni diventerà prevalente – le sue parole ai microfoni del quotidiano La Stampa – superando quella inglese”. In merito ad eventuali nuove restrizioni, Sileri si dice contrario al ripristino della mascherina all’aperto ma aggiunge che “non si può escludere che ci sia qualche passo indietro, con cambi di colore di alcune Regioni e istituzione di zone rosse a livello locale. Dovremo, però, fare riferimento al numero di ricoveri, più che a quello dei contagi. Questo perché l’età media dei nuovi positivi si abbassa e i giovani si ammalano di Covid in forma lieve”.

Sileri ha aggiunto e concluso: “Ad oggi abbiamo il 2% dei posti occupati nei reparti di terapia intensiva, grazie alle vaccinazioni in autunno non succederà quello che è avvenuto un anno fa. Dunque non c’è bisogno di ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto, ma vanno rafforzati i controlli in caso di assembramenti, serve una costante opera di vigilanza, vanno potenziati i controlli nei luoghi della movida, perché dove non si mantengono le distanze si deve indossare la mascherina, questa è la regola, altrimenti devono scattare le sanzioni”.

