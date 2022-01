Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 gennaio/ Positività 16.5%, -8 in T.I.

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. L’Italia continua ad essere stretta nella morsa della quarta ondata, e i casi non accennano a diminuire. Vero anche che la crescita non sembra più esponenziale così come accaduto fino alla scorsa settimana, ma in ogni caso i positivi giornalieri continuando ad essere troppi. Il bollettino di ieri ha segnalato infatti 196.224 nuovi casi di positività a fronte di 1.190.567 tamponi processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Lombardia svolta nel conteggio bollettino/ Fuori i positivi non ricoverati per Covid

Per quanto riguarda gli ospedali, in terapia intensiva si registrano otto ricoverati in meno, mentre in area medica il dato è cresciuto di 242 unità, per un totale rispettivamente pari a 1.669 e 17.309. Altro dato purtroppo in crescita è quello delle vittime da covid, ieri un +313, che ha portato il computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia in Italia, pari a 139.872, un bilancio pesantissimo. Infine lo sguardo consueto alla regione Lombardia, che come da bollettino covid di ieri ha comunicato altri 41.050 contagi.

Autosorveglianza per contatti stretti positivi Covid/ Cos'è, come funziona: le regole

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 GENNAIO: IL COMMENTO DI MIOZZO

I contagi sono in forte aumento, ma il virus sembrerebbe essere meno aggressivo di conseguenza molti virologi stanno chiedendo che il covid venga trattato come un’influenza stagionale. Storce il naso di fronte a questo “appello”, Agostino Miozzo, ex coordinatore del comitato tecnico scientifico, il Cts, che ospite ieri del programma Agorà, su Rai Tre, ha spiegato: “Solo ieri abbiamo avuto quasi 300 morti, tutti giustamente ricordiamo come una grande tragedia il terremoto dell’Aquila che fece 309 vittime: è evidente che non si tratta di una qualsiasi influenza”.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, BOLLETTINO 12 GENNAIO/ 91 morti, 41050 casi, -3 terapie int.

Quindi Miozzo ha aggiunto e ricordato: “Gli epidemiologi prevedono una ulteriore, importante ascesa dei contagi per fortuna abbiamo una copertura vaccinale importante e il vaccino si sta confermando uno strumento straordinario, l’unico in grado di fare davvero la differenza rispetto ad un anno fa. Dobbiamo insistere sulle vaccinazioni, soprattutto su quella dei giovani e dei bambini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA