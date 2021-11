Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 novembre/ Positività schizza al 2.1%

E’ martedì 16 novembre 2021, e siamo in attesa di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, l’ultimo report contenente tutti gli aggiornamenti sulla pandemia di covid, a cominciare da nuovi contagiati, le vittime e la situazione ospedaliera. Come sempre diamo prima uno sguardo al bollettino di ieri, che ha evidenziato 5.144 nuovi contagiati da coronavirus su 248.825 tamponi processati fra antigenici e molecolari. Il tasso di positività, il rapporto fra i due numeri precedenti, è stato pari al 2.1 per cento, mentre, per quanto riguarda il dato più triste, quello dei morti da covid, ieri ne sono stati segnalati 44, per un computo aggiornato da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 20 febbraio 2020, pari a 132.819.

Marche, assessore Guido Castelli con Covid "Sto bene"/ Giunta regionale in isolamento

Continua ad essere relativamente tranquilla la situazione negli ospedali, visto che ad oggi vi sono 475 ricoverati in terapia intensiva, i pazienti più gravi, in crescita di 17 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica, i casi da covid sicuramente meno gravi, il totale segna quota 3.808, più 161 rispetto al precedente bollettino. Segnaliamo infine come sempre i casi della regione Lombardia, ieri 506 (qui il bollettino completo).

Villani "400 accessi al Bambin Gesù"/ "Vaccino? Sì, inaccettabili anche pochi morti"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 NOVEMBRE

I dati riguardanti il contagio di covid continuano quindi ad aumentare, anche se al momento le nostre regioni stanno reggendo bene questa seconda ondata. L’unica zona che sta facendo veramente preoccupare per quanto riguarda i casi di positività quanto i ricoveri, è il Friuli Venezia Giulia, forse per le numerose proteste no vax e no pass degli ultimi giorni, o forse per una vicinanza con la Slovenia, nazione dove il covid è ormai fuori controllo.

A riguardo ne ha parlato nella giornata di ieri, intervenendo presso radio Cusano Campus, il professor Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che ha spiegato: “Il dato oggettivo è che siamo in ascesa nel numero dei casi, va detto però che questa circolazione del virus non è omogenea in tutto il Paese”. Quindi ha aggiunto: “A Trieste i numeri cominciano a preoccupare poi ci sono Bolzano e Gorizia. Stanno aumentando anche gli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Però la situazione ospedaliera è sostanzialmente molto tranquilla. L’unica regione che rischia di vedere il giallo in tempi non lunghissimi è il Friuli Venezia Giulia, nelle altre Regioni la situazione è ampiamente sotto controllo”.

"Vaccinati e non hanno stessa carica virale"/ Ma nei primi cala subito e sui contagi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA