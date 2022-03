Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 marzo/ -88 ricoveri, cresce positività

E’ giovedì 17 marzo 2022 e anche oggi andremo a scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti gli aggiornamenti sul covid. Dopo un periodo di calma piatta nelle ultime due settimane si sono riaccesi i riflettori sulla pandemia, alla luce dei contagi in rialzo e dei nuovi ospedalizzati in aumento. Al momento gli addetti ai lavori invitano a mantenere la calma, ma i dati sono per certi versi eloquenti ed hanno evidenziato una netta inversione di tendenza rispetto a pochi giorni fa.

La conferma si è avuta anche dal bollettino di ieri quando i nuovi contagiati emersi sono stati 72.568 a fronte di 490.711 test anti covid elaborati fra antigenici rapidi e molecolari. Il tasso di positività continua a mantenersi sopra il dieci per cento, ieri pari al 14.7%, e nel contempo le vittime da covid restano ancora alte, ieri altri 137 decessi, per un totale di morti dal 20 febbraio 2020 pari a 157.314. Negli ospedali, invece, la situazione racconta di 477 posti letto occupati in terapia intensiva -25, e altri 8.410 in area medica, per una decrescita pari a 63 ricoverati. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, ieri emersi 8.183 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 MARZO: COSTA E LE RESTRIZIONI

Contagi in aumento ma il governo non cambia idea rispetto all’allentamento delle restrizioni, così come fatto sapere anche dal sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri, a margine dell’incontro “Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana” organizzato dal Gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13, ha spiegato: “Domani (oggi ndr) c’è una cabina di regia molto importante dove verranno decisi gli allentamenti delle misure anti-Covid. Sicuramente si toglierà il Green pass all’aperto anche per le attività sportive e ci sarà anche una trasformazione del Green Pass rafforzato in green pass base in alcune realtà”.

Andrea Costa ha poi aggiunto e concluso: “Questo permette anche ai non vaccinati di poter riacquisire tutta una serie di libertà che sono compresse. Ci avviamo a un ritorno alla normalità e credo che sia ragionevole pensare che finalmente avremo un’estate senza restrizioni”.



