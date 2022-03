Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 marzo/ -17 ricoveri, positività in rialzo

E’ venerdì 18 marzo 2022, giorno in cui scopriremo come sempre il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report che aggiornerà l’andamento del covid in Italia. La pandemia non sembra voler abbandonare il nostro Paese, e dopo che i cali sono scesi per circa un mese e mezzo, da un paio di settimane sono tornati a salire, e anche le ospedalizzazioni non registrano più segni negativi. La conferma si è avuta anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 79.895 su 529.882 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività si mantiene su livelli piuttosto alti, ieri pari al 15 per cento, così come resta gravoso il numero delle vittime da covid, ieri altre 128 per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio 2020, pari a 157.442 decessi. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, ad oggi nei vari nosocomi del nostro Paese vi sono 473 persone ricoverate per covid in terapia intensiva, -4 rispetto alla precedente comunicazione, e altre 8.397 in area medica, -13. Infine, per quanto riguarda regione Lombardia, i contagi comunicati nel bollettino di ieri sono stati 8.670.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 MARZO: IL COMMENTO DI DONATO GRECO

Ed ha analizzato la situazione attuale del covid, Donato Greco, epidemiologo del Comitato tecnico scientifico (Cts). Intervistato ieri dai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato che “Oggi per il 90% i casi di Covid sono asintomatici e ovunque la malattia severa è in sensibile calo. Non c’è stata sottovalutazione”.

Secondo l’esperto la risalita dei contagi a cui stiamo assistendo in questi giorni è probabilmente dovuta alle “sottovarianti di Omicron che però per i vaccinati hanno l’effetto di una quarta dose. Danno un’infezione senza sintomi e rafforzano l’immunità”. Greco ha poi aggiunto, non esternando un certo stupore: “Bisogna riconoscere che l’andamento è bizzarro, non c’era previsione di crescita dei positivi, mentre era atteso il calo dei malati con forme gravi come si osserva ancora. L’avvento di nuove varianti che sistematicamente rimpiazzano le precedenti favorisce nuove infezioni, ma non rallenta la diminuzione di malati gravi tra fragili e non vaccinati”.

