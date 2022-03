Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 marzo/ Positività 15.5%, +7 ricoveri

Sta per chiudersi la settimana, è sabato 19 marzo 2022, e anche oggi andremo a fare il punto sulla pandemia di covid grazie al nuovo bollettino coronavirus comunicato dal ministero della salute. L’aggiornamento verrà reso noto dopo le ore 17:00, e scopriremo se anche nelle ultime 24 ore i contagi sono aumentati o se la curva si è nuovamente appiattita. Nel frattempo rivediamo il bollettino coronavirus di ieri, quando i casi di positività emersi sono stati in totale 76.250 su 490.883 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari.

L’incidenza dei contagiati sui test è stata pari al 15.5 per cento, mentre, il dato relativo ai morti da covid ha segnato ieri la quota di 165 vittime, per un totale da inizio pandemia, dal 20 febbraio di due anni fa, pari a 157.607 decessi, numero che diventa sempre più drammatico. Negli ospedali italiani troviamo al momento 474 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in crescita di 1 unità, e altri 8.403 in area medica, per una crescita di 6 allettati. Infine uno sguardo alla regione Lombardia, che da bollettino di ieri ha comunicato altri 8.555 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 MARZO: IL PUNTO DI SEBASTIANI

A confermare la ripresa dei contagi anche il noto fisico dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Giovanni Sebastiani, che ha sottolineato, attraverso il suo report settimanale, come in 9 regioni su 21 siano aumentati i ricoveri ospedalieri, e nel contempo sia salito il tasso di positività, dal 9.5 per cento della scorsa settimana al 15 degli ultimi giorni: “Diverse regioni mostrano un trend di crescita della percentuale dei positivi ai test molecolari e in 9 su 21 aumenta contemporaneamente l’occupazione dei reparti ordinari o di terapia intensiva”, osserva l’esperto.

Le condizioni maggiormente critiche si registrano in Calabria e Umbria: nel primo caso il tasso di occupazione dei malati covid nei reparti ordinari è del 31 per cento, circa un posto letto su tre, in aumento dello 0.57 per cento ogni giorno, mentre l’incidenza è di 1.030 casi ogni 100mila abitanti. In Umbria, invece, l’occupazione in area medica è del 28 per cento, con un aumento dello 0.64 per cento al giorno, e un’incidenza di 1.550 casi a settimana.











