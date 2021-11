Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 novembre/ T.I. tornano sopra 500 ricoveri

E’ giunto il momento anche per oggi di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il nuovo report circa l’evoluzione dei contagi aggiornata ad oggi, venerdì 19 novembre 2021. Essendo venerdì, come da copione si scopriranno nelle prossime ore le colorazioni delle prossime regioni, e non sono da escludere particolari situazioni critiche, in quanto, anche se la situazione resta comunque ben al di sotto della soglia di guardia, i contagi sono aumentati negli ultimi giorni.

Si è avuta conferma anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi di covid emersi sono stati in totale 10.638 su 625.774 tamponi analizzati, per un tasso di positività che è stato pari all’1.7%, in lieve discesa. Negli ospedali la situazione a ieri racconta di 503 ricoverati gravi in terapia intensiva, numero cresciuto in 24 ore di 17 unità, con l’aggiunta di altri 4.088 pazienti in area medica, dato che è aumentato rispetto alla precedente comunicazione di 16 allettati. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, anche ieri contagi sopra i mille, in totale 1.705 (qui il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI ZAIA SU EVENTUALI CHIUSURE

Nel frattempo iniziano a circolare sempre più insistenti le voci in merito a quelle che potrebbero essere le misure di restrizione in vista del Natale, nel caso in cui i contagi dovesse proseguire la loro risalita. A riguardo ne ha parlato il governatore del Veneto Luca Zaia, che intervistato dai microfoni del Corriere della Sera ha esternato il suo disappunto circa la possibilità di chiusure riservate solo ai no vax: “Imporre il lockdown ai non vaccinati sarebbe un errore, ha oggettivi limiti costituzionali. Dovremmo investire di più sul dialogo convincendo gli irriducibili a vaccinarsi. Comunque, ogni decisione la prenderemo assieme, fra governatori”. Quindi il “Doge”, ribadendo il proprio pensiero sui no vax ha aggiunto: “Qualcuno può forse pensare che in questo Paese si possano accompagnare i cittadini coattamente a vaccinarsi?”.

