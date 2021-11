Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 novembre/ +33 ricoveri e 13 morti

Scopriamo insieme come sta evolvendo la mappa dei contagi in Lombardia attraverso il bollettino di oggi, giovedì 19 novembre 2021. L’appuntamento è fissato come sempre dopo le ore 17:00, quando appunto analizzeremo l’andamento del covid in regione, virus che da un paio di settimane a questa parte è tornato a mietere casi, forse per via dell’avvento del freddo e nel contempo della diminuzione della protezione del vaccino. Numeri “altini”, anche se non preoccupanti, quelli osservati nella giornata di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 1.858 su 106.695 test anti covid processati, sia molecolari quanti antigenici.

A livello ospedaliero la regione ha invece segnalato 53 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di solo 2 unità, mentre in area medica, i pazienti meno gravi, il numero segna quota 556, con un aumento più consistente, pari a 32. Anche ieri si sono verificati purtroppo dei morti, leggasi 13, mentre, per quanto riguarda le provincie, segnaliamo 609 nuovi contagiati in quel di Milano , con l’aggiunta di altri 224 in provincia di Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 18 NOVEMBRE: FONTANA SULLE TERZE DOSI

Alla luce dei contagi in aumento, la Lombardia spinge sulla somministrazione delle terze dosi, così come ha fatto sapere nella giornata di ieri il presidente Attilio Fontana. Parlando a margine della presentazione dei dati congiunturali sull’andamento delle imprese manifatturiere lombarde, commentando l’andamento delle somministrazioni dei richiami, ha spiegato: “Entro la fine dell’anno – parole riportate da SkyTg24 – dovremmo arrivare tranquillamente a superare il milione di dosi booster”.

Poi Fontana ha aggiunto: “Sono più di 600mila le dosi già inoculate e sono un buon numero, ma soprattutto è importante vedere che c’è una prenotazione, anche quella importante, che supera le 450 mila dosi. E’ chiaro che adesso bisognerà attendere ulteriori prenotazioni, ma bisogna aspettare i sei mesi dall’ultima dose, quindi è chiaro che molti potranno iniziare a prenotare la propria dose tra qualche mese”.



