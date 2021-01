Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 gennaio/ Al 14.1% il tasso di positività

Verrà pubblicato questa sera, indicativamente fra le 17:00 e le 18:00, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero Salute di oggi, sabato 2 gennaio e secondo giorno del 2021. Scopriremo fra poche ore come è evoluta la curva epidemiologica, che negli ultimi tempi si è mostrata decisamente “ballerina” a causa del minor numero di tamponi processati nel periodo festivo. L’ultimo report segnava 22.211 nuovi casi di covid su 157.524 tamponi analizzati, un dato che ha fatto schizzare al 14.1% il tasso di positività dal 12.6% di giovedì, quando i casi scoperti erano stati 23.477 ma su 186.004 test eseguiti.

In calo invece le vittime, anche se il numero resta altissimo, 462 nuovi decessi. Bene il dato relativo alla situazione ospedaliera, dove sono stati registrati 329 pazienti in meno nelle ultime 24 ore, per un totale di 22.822 posti letti occupati negli ospedali del Bel Paese; in calo anche le terapie intensive, due ricoveri in meno (totale, 2.553).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, PREGLIASCO: “PREPARARSI A TERZA ONDATA”

A livello di regioni, il Veneto si conferma quella con più contagi, con ben 4.805 nuovi casi di covid scoperti, seguita da Lombardia a 3.056 e dall’Emilia Romagna a 2.629. Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Piemonte, registrano più di 1.000 contagi, mentre l’unica regione sotto le tre cifre è stata la Valle d’Aosta con 17 nuovi contagi scoperti. E in attesa che passi la seconda ondata, il virologo dell’università statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, si dice certo che a breve arriverà anche la terza ondata: “L’anno nuovo non promette bene – le sue parole rilasciate stamane ai microfoni del quotidiano La Stampa – i numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata. Gli ultimi dati – ha aggiunto – dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure. La diffusione della variante inglese – conclude – rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero salute di ieri

