Bollettino coronavirus Ministero Salute 2 novembre/ Positività schizza all’1.9%

Prosegue la settimana: è martedì 2 novembre 2021 e anche oggi scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti i nuovi aggiornamenti sulla pandemia di covid in Italia. Dopo il report di ieri, che come ogni lunedì (ancor di più per il fatto che fosse festa) è stato alquanto “bassino” per via dei pochi tamponi processati la domenica, oggi i dati torneranno quasi sicuramente a salire anche se il livello resta ben al di sotto di quello di guardia. Nell’attesa rivediamo proprio la comunicazione di ieri, che ha evidenziato altri 2.818 nuovi casi di covid in Italia, su un totale di tamponi antigenici e molecolari pari a 148.725.

Il tasso di positività è stato pari allo 1.9 per cento, mentre per quanto riguarda le vittime, anche ieri si sono verificati dei decessi da covid, in totale 20 (computo aggiornato da inizio pandemia pari a 132.120). La situazione ospedaliera continua ad essere tutto sommato rosea, visto che in terapia intensiva vi sono al momento solo 364 ricoverati gravi, dato in crescita di 22 unità rispetto al precedente bollettino, mentre in area medica il dato segnala quota 2.863, 109 in più rispetto a ieri. Infine segnaliamo i 186 contagiati della Lombardia (qui il bollettino completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 2 NOVEMBRE: TERZE DOSI PER LE SCUOLE?

Alla luce dei nuovi contagi in crescita in questi ultimi giorni, la Flc Cgil, il sindacato del personale scolastico, ha chiesto che nella fascia di priorità per le terze dosi rientrino anche tutti coloro che lavorano nelle scuole: “Dato anche che l’incidenza dei casi di Covid nelle scuole è in deciso aumento – le parole del segretario della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, rilasciate ai microfoni dell’agenzia Ansa – è indispensabile venga convocato il Tavolo nazionale sulla sicurezza per avere contezza di quanto sta succedendo. Chiediamo subito la terza dose per il personale scolastico ed è assurdo che nella legge di bilancio non sia stato prolungato l’organico covid”.

Il sindacalista ha aggiunto e concluso: “Chiediamo, come era previsto, uno screening della popolazione scolastica e l’immediato richiamo dei vaccini al personale della scuola: stanno aumentando i casi ma era prevedibile. La terza dose va fatta immediatamente, anche perchè i docenti sono stati tra i primi a vaccinarsi, sin dallo scorso aprile e quindi la validità del vaccino è in scadenza”.



