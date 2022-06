Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 giugno/ +73 ricoveri, positività 19.1%

Ecco il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 20 giugno 2022. Come sempre scopriremo anche nella giornata odierna l’andamento del covid, virus che sta continuando a registrare contagi nel nostro Paese, e che negli scorsi giorni ha ripreso vigore, facendo rialzare tutti i principali indicatori. In attesa del nuovo aggiornamento rivediamo brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 30.526 su 160.211 test processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari, per un tasso di positività, l’incidenza degli infetti sui tamponi, pari al 19,1% per cento, ancora numeri altissimi.

Negli ospedali italiani, invece, troviamo 199 ricoverati gravi, quelli nei reparti di terapia intensiva, e altri 4.398 in area non critica, il che significa che rispetto al precedente bollettino si è avuta una variazione di +6 e +67. Infine il dato relativo alle vittime da covid, ieri 18, e i numeri della Regione Lombardia, che nel report di ieri ha comunicato 4.253 nuovi casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 GIUGNO: IL COMMENTO DI BRUSAFERRO

E alla luce dei contagi che sembrano in rialzo, visti anche i dati del bollettino coronavirus del ministero della salute, ribadisce l’invito a non abbassare la guardia il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità. Parlando ieri in occasione del festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari, organizzato dall’Associazione Leali, ha spiegato: “Non dobbiamo abbassare la guardia”, aggiungendo comunque che “a fronte di tantissimi infettati o reinfettati, l’impatto ospedaliero e i casi di morte sono ora piuttosto limitati”.

“Al momento – ha continuato il numero uno dell’Iss – la nostra popolazione convive con il virus, grazie alla copertura immunitaria ottenuta grazie alla grande campagna vaccinale degli scorsi mesi la quale ha registrato una adesione del 90%; un’adesione che, nonostante le diverse controversie del caso, ha rappresentato un vero e proprio atto di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e della scienza e, per tale motivo, ci guardano anche dall’estero”. Infine, su un’eventuale quarta dose per tutti in autunno, Brusaferro ha spiegato che la stessa verrà “valutata appena avremo i dati. L’Italia insieme a Stati Uniti, Francia, Germania è tra i Paesi più avanzati nel raccogliere i dati, quindi il nostro Paese non si farà cogliere impreparato nell’affrontare una eventuale nuova ondata”.











