Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 novembre/ Positività 2%, +66 ricoveri

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 20 novembre 2021, sarà comunicato come sempre nel tardo pomeriggio. Dopo le 17:00 scopriremo come sarà evoluta la curva dei contagi, in una giornata che sarà caratterizzata anche dall’ufficializzazione delle colorazioni delle regioni, a seguito della cabina di regia e del consueto monitoraggio di ieri. In attesa di scoprire “i verdetti”, rivediamo brevemente il bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 10.544, a fronte di 534.690 tamponi processati, sia antigenici che molecolari, per un tasso di positività quindi pari al 2 per cento, in salita rispetto alle 24 ore precedenti.

Continua la crescita negli ospedali, anche se gli incrementi di pazienti restano contenuti, e ad oggi troviamo 512 ricoverati in terapia intensiva, numero cresciuto di 9 unità, e altri 4.145 invece in area medica, dato che è aumentato di 57 allettati. Anche ieri il livello delle vittime è stato sotto la soglia delle 50, precisamente 48, per un totale da febbraio 2020 pari a 133.082. Infine segnaliamo i contagi della Lombardia, leggasi 1.735 (qui il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 NOVEMBRE: IL COMMENTO DELLA GELMINI

Il governo, alla luce dei contagi in risalita, sta valutando nuove misure restrittive, ma queste, stando a quanto spiegato nella giornata di ieri dalla ministra per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, non dovrebbero riguardare i vaccinati. Le regioni hanno chiesto restrizioni infatti per i non vaccinati, cosa che la Gelmini trova “personalmente la ritengo di buon senso”.

Quindi la forzista ha aggiunto: “Il governo è vicino alle Regioni, di cui comprendiamo le preoccupazioni, che sono anche le nostre. In Italia la situazione al momento non è così grave ma i numeri dei contagi e dei ricoveri non ci fanno stare tranquilli. Pesano i non vaccinati. Stiamo monitorando la situazione, al momento non ci sono restrizioni in vista. Se fossimo costretti a cambi di colore, e quindi a delle restrizioni, non si può penalizzare l’85% di italiani che si sono vaccinati”. La prossima settimana si terrà una riunione con i governatori.

