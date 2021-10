Bollettino coronavirus Ministero Salute 20 ottobre/ Record di tamponi, 662.000

E’ mercoledì 20 ottobre 2021, e fra poche ore, come ogni giorno, andremo ad analizzare il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo le ore 17:00 ogni minuto sarà buono per scoprire come sta evolvendo la pandemia di covid in Italia, una pandemia che negli ultimi mesi ha decisamente alleviato i suoi effetti, con un drastico calo di contagi, ricoverati e vittime grazie al vaccino. Il bollettino di ieri segnalava infatti 2.697 nuovi contagiati su 662.000 tamponi analizzati (record assoluto da quando è iniziata la pandemia) per un tasso di positività pari allo 0.4 per cento, in calo rispetto agli ultimi giorni.

Anche il report di ieri ha comunicato purtroppo delle vittime da covid, in totale 70, mentre negli ospedali la situazione continua ad essere molto vivibile, con 355 allettati nei reparti di terapia intensiva, dato in diminuzione di 3 unità, e altri 2.423 in degenza ordinaria, per un calo di 5 pazienti con sintomi covid. Infine, segnaliamo come sempre i casi della regione Lombardia, che ieri ha comunicato 412 nuovi contagiati (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 OTTOBRE: LE PAROLE DI BRUSAFERRO

Nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che a margine del ‘Planetary Health e Antimicrobicoresistenza. Verso una nuova strategia per affrontare le sfide di salute globale’, confronto tenutisi ieri all’Ara Pacis, ha parlato anche di covid: “L’attenzione all’appropriato uso del farmaco credo sia un’eredità che questa pandemia ci ha lasciato e che, per quanto riguarda gli antibiotici credo questo possa aiutarci in futuro a ridurre l’antibiotico resistenza”.

Stando a Brusaferro, il primo atteggiamento che ogni cittadino deve adottare “quello di un uso prudente” delle medicine, quindi “no all’automedicazione, usare l’antibiotico solo se prescritto, nel dosaggio giusto e non uno qualsiasi, ma quello appropriato per la determinata patologia, con una durata appropriata. Queste sono regole fondamentali per mantenere l’efficacia di questi prodotti che hanno cambiato la qualità della nostra vita e che, proprio in virtù della loro importanza, dobbiamo preservare al meglio”.



