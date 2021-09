Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 settembre/ -7 in T.I., risale positività

E’ martedì 21 settembre 2021, primo giorno d’autunno, e anche per oggi è atteso il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. La comunicazione sarà data dopo le ore 17:00, nell’attesa, rileggiamo il report di ieri, che essendo lunedì è stato come sempre “al ribasso”, visti i pochi tamponi processati la domenica. E così che i casi di positività emersi sono stati solamente 2.407 ma a fronte di un numero esiguo di test anti covid, leggasi 122.441.

Di conseguenza è risalito il tasso di positività, un classico durante il primo giorno della settimana, dato al 2%. Purtroppo si sono registrati ancora dei decessi, ieri 44 morti per covid, mentre negli ospedali arrivano buone notizie dalle terapie intensive, dove i ricoverati totali sono al momento 523, meno 7 rispetto alla precedente comunicazione. Diverso invece il bilancio in area medica dove invece i contagiati allettati sono 3.982, numero cresciuto di 53 unità. Infine, fra le regioni, segnaliamo la Lombardia che nella giornata di ieri ha conteggiato solamente 150 positivi (qui il bollettino di ieri completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 21 SETTEMBRE: IL PUNTO DI BASSETTI SUI TAMPONI

Intanto nel governo si continua a discutere di green pass e tamponi, e la proposta di mettere i test anti covid gratuiti non convince affatto il professor Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova. Intervenendo ieri ai microfoni dell’Adnkronos ha confessato: “La proposta dei tamponi gratuiti mi pare francamente eccessiva, molto peggio di un condono fiscale, perché è come dare un salvacondotto a chi non si è vaccinato”.

Quindi ha ribadito il concetto: “Il tampone non si può mettere sullo stesso piatto della bilancia del vaccino, sarebbe un grave errore, mentre sarebbe giusto riconoscere dei meriti a chi è vaccinato”. Bassetti ha inoltre ricordato che “Chi non si vaccina non beneficia di nessun effetto passivo, con la variante Delta non esiste più l’immunità di gregge a meno che non arriviamo al 95% della popolazione vaccinata ma non credo che ci arriveremo visto che ci manca tutta la fascia 0-12 anni. Quindi se ti vuoi proteggere dal Covid ti devi vaccinare”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 20 SETTEMBRE





