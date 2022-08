Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 agosto/ Pregliasco: “Preparare l’autunno”

Nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus del Ministero della Salute, con i dati sulla pandemia aggiornati ad oggi, lunedì 22 agosto 2022. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 19.470 nuovi casi positivi su 118.520 tamponi processati. Un dato in ribasso rispetto a sabato, quanto i contagiati erano più di 24 mila. In rialzo, invece, la percentuale di casi positivi sui test effettuati: dal 14,8% al 16,4%.

Il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di domenica ha reso noti 63 nuovi decessi per Covid-19, mentre continuano a diminuire gli attuali positivi, ovvero quelli che oggi hanno il virus: -3.818 rispetto a sabato. Buona crescita per guariti e dimessi, +23.225 persone. Infine, la situazione dei ricoverati negli ospedali italiani: +6 pazienti in terapia intensiva (262) e -86 pazienti negli altri reparti Covid (6.442).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa di conoscere i dati del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, si registrano importanti dichiarazione degli esperti. E’ il caso del virologo Fabrizio Pregliasco che, ospite al Meeting di Rimini, ha lanciato un messaggio, bisogna preparare l’autunno: “Occorrerà continuare a vaccinare, in particolare i soggetti fragili e bisognerà avere comportamenti responsabili in combinazione con la vaccinazione antinfluenzale”.

Un po’ di sana autocritica, invece, da Pierpaolo Sileri. Intervistato da Libero, il sottosegretario alla Salute ha ammesso: “Non abbiamo coinvolto gente come Remuzzi, Zangrillo, Galli, Mantovani, Bassetti, Burioni, Vaia. Andavano inseriti in una task force del ministero. Invece ci fu una chiusura politica verso le indicazioni della scienza e anche verso il territorio. Avremmo dovuto costruire un nucleo centrale forte e poi arricchirlo con tante braccia costituite da piccole task-force specializzate nei vari settori, dalla rianimazione alla logistica, dall’epidemiologia alla virologia fino alla scuola, e forse ci saremmo risparmiati i banchi a rotelle. Invece non c’è stata capacità, e forse neppure voglia, di fare squadra. Travolti dall’emergenza, alcuni persero la testa. Il governo si mise subito in contrapposizione con le Regioni”.

